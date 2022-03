Nový Bor měl hrát s Dobrovicemi, utkání ale musel nakonec odvolat. „Měli jsme zraněné. Například brankáře, do toho tam byla nějaká ta karanténa,“ povzdechl si Jan Broschinský starší, novoborský kouč.

S šesti přípravných zápasů sehrál Nový Bor pouze čtyři. „Ještě jsme nehráli s Jílovým, soupeř také bojoval s covidem. Jinak zatím příprava naplňuje to, co jsem očekával. Sehráli jsme čtyři přáteláky, tři jsme vyhráli, jednou remizovali. Poslední týden byl volnější, chtěli jsme, aby se kluci dali dohromady. Kádr se nám prakticky neměnil, z Německa přišel Vomáčka, který tu kdysi hrával. O dalších posilách jednáme, sháníme druhého brankáře. Jinak nemáme potřebu kádr nějak měnit. Jaro dohrajeme s klukama, kteří tu byli na podzim. Mladí kluci se ukázali v dobrém světle. Třeba Kalenda s Pokorným. Uvidíme, co ukážou mistrovské zápasy. Všechno musíme skloubit s naším dorostem,“ dodal Broschinský.

Stráž pod Ralskem porazila Mimoň 3:1 (Kisty, Sedláček, Mitáč – Pekař). Trenér Karel Knejzlík měl opět problémy se sestavením základní jedenáctky.

„Nevím, čím to je, ale zatím je to s docházkou na přátelské zápasy bída. Přitom na tréninku se sejdeme třeba ve čtrnácti lidech,“ pokrčil rameny.

„Teď nás bylo jedenáct, na lavici jsem měl ještě ne patnáctiletého kluka. Těžko něco hodnotit, zahráli jsme si, to ano. Ale spousta hráčů hraje na jiných postech,“ pokračoval.

Na Stráž teď čeká pohárové utkání s českolipskou Lokomotivou. „To by mělo být pro hráče zajímavější. Pomalu přejdeme na tréninky, kde se budeme více věnovat míči,“ dodal Knejzlík.

S hodnocením přispěchala také Mimoň. „No, první poločas měl být tak 6:0 pro nás. Stráž si vůbec nekopla, my neproměnili pět jasných tutovek. Po změně stran se hosté dostali do hry naší chybou. Od té doby šel náš výkon dolů a my už jsme skóre neotočili. Takže radost z poměrně dobrého výkonu proti kvalitnímu soupeři, který nebyl kompletní. Ale škoda výsledku,“ komentoval zápas Zdeněk Pekař, jediný střelec Mimoně.

Těžké jaro čeká v I.A třídě na Lokomotivu Česká Lípa. Nováček soutěže je se třemi body jasně poslední, druhou polovinu soutěže ale určitě nebalí. Naopak.

Posilu hlásí v realizačním týmu. Podle informací Deníku se hlavním trenérem stal Radek Novák. Petr Kabát, dosavadní kouč, se dle vlastních slov trochu upozadil.

„Radek se tomu sice brání, ale je to tak,“ usmál se Kabát. Lokotka naposledy porazila 8:1 Jablonné, v přípravě zatím naráží na papírově slabší soupeře. A vyhrává.

„Samozřejmě jsme sháněli nové hráče, něco se podařilo. Díky tomu nám z podzimního kádru nikdo neodešel. Kromě utkání s varnsdorfským dorostem jsme ostatní duely vyhráli. A tým trénuje společně s dorostem, občas přijde pár chlapů z béčka. Takže tréninky mají hojnou účast. Hodně pracujeme na fyzické kondici, postupně přejdeme na častější práci s míčem. Čeká nás také soustředění, po něm uděláme užší výběr kádru pro jarní boj o záchranu. Jak už jsem řekl, máme rozpracované nové posily. Pokud to klapne, budeme mít slušnou sestavu. Přístup hráčů v zimní přípravě je velmi dobrý. Věříme, že se na mistrovské zápasy dobře připravíme,“ dodal Kabát.

Přátelské zápasy hraje také Kamenice, která bojuje v I.B třídě o první místo. O víkendu porazila 10:3 Českou Kamenici, účastníka ústecké I.B třídy.