„Je to spravedlivá remíza. Jak to tak bývá, tak před zápasem bychom bod brali, po tom průběhu je to pro nás možná ztráta. U té vyrovnávací branky jsme nechali jedinkrát Řeháka volného na velkém vápně. Díky své zkušenosti a kopací technice to vyřešil,“ pravil Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.

Ta se bodově dotáhla na Cvikov a Nové Město pod Smrkem. Díky lepšímu skóre ale utekla z posledního místa. „Fakt, že jsme pod sebe dostali dva týmy, je pro nás pozitivním impulzem. Doufáme, že se budeme v tabulce posouvat výš a výš,“ dodal.

Kvalitu lídra tvrdě poznal nováček z Lindavy, který doma podlehl rezervě českolipského Arsenalu vysoko 3:7. Lindava prohrála poprvé na domácí půdě.

„Byla to pro nás nepříjemná srážka s realitou. Lípa si sice dala vlasťnáka a my jsme díky tomu vedli, ale jinak dala v prvním poločase zaslouženě pět branek a rozhodla o zápase. Je pravda, že Kaňourovi tam spadlo vše, co čeho kopl. Po změně stran jsme chtěli skóre trochu zmírnit. To už jsme byli herně vyrovnanějším soupeřem, ale jinak tady Arsenal vyhrál zaslouženě,“ hodnotil vše Jakub Kohout, fotbalista Lindavy.

Ten uznal kvalitu prvního týmu celé tabulky. „Dá se říct, že jsme narazili na nejtěžšího soupeře. V tu dobu hrálo jejich áčko i dorost. Přesto dali do kupy dobrou sestavu,“ dodal.

Arsenal B pokračuje v dobré podzimní pohodě, na čele má osmibodový náskok. „Začali jsme smolně, ale kluky ten vlastní gól paradoxně nakopl. Po změně stran jsme si vedení zkušeně pohlídali. Byl to opět týmový výkon a dobře zvládnuté utkání,“ pochvaloval si devátou výhru v sezoně Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B.

Pohodový zápas zažila Kamenice, která doma přejela nováčka soutěže. Novou Ves u Liberce porazila jasně 8:0. „Prvních patnáct minut soupeř zlobil a byl lepší v kombinaci. My jsme se nemohli dostat do tempa. Naštěstí jsme to ustáli, dali první branku a to nás uklidnilo. Do poločasu jsme přidali další a bylo rozhodnuto. Po změně stran jsme to měli plně ve své moci a přidali další góly. Upřímně, mohli jsme jich dát klidně deset,“ řekl stručně Bohuslav Najman, trenér Kamenice.

Opačně se naladily na blížící se derby týmy od Máchova jezera. Zatímco Doksy prohrály 0:1 v Osečné, Staré Splavy zlomily po změně stran odpor Cvikova dvěma góly. Hosté klesli na dno tabulky.

„Tradičně jsme přijeli v kombinované sestavě. Myslím si, že jsme nesehráli špatný zápas, bylo to docela vyrovnané. Bohužel, obě branky domácích padly po individuálních chybách. Chtěli jsme s tím něco udělat, ale bylo to na konci beznaděj. Jsme v těžké situaci, na mužstvu leží deka, kterou nemůžeme shodit. Musíme bojovat dál,“ kroutil hlavou Pavel Sehnal, kouč Cvikova.