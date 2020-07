FRÝDLANT – ČESKÁ LÍPA 4:2 (2:2)

Hosté z Arsenalu byli poločas lepší, a to zejména na míči. Postupně se sice hra srovnala, ale Jiří Štajner dostal Lípu do vedení. Poté neudržitelný Kozák srovnal a za faul na jeho osobu proměnil penaltu Mazánek. Hostům se díky přesnému trestňáku z 18 metrů v podání Štajnera povedlo srovnat.

Po přestávce získávali domácí kupodivu navrch a divizionáři fyzicky odpadávali. Je ale fakt, že soupeř od Ploučnice prostřídal a v sestavě mu chybělo pět hráčů ze základu. Celé utkání odchytal českolipský nestor Jan Chadraba, který už je u Ploučnice takovým inventářem.

Domácí jsou poslední týdny v pohodě a Kozák hosty dorazil dvěma trefami. Moc spokojený nebyl nový trenér Arsenalu Michal Slabý, který má zkušenosti ze III. ligy a naposledy vedl Litoměřicko U19. „Asi jsme si představovali vstup do přípravy trošku jinak, ale říkám, že po třech trénincích kluky teprve poznávám. Nevím, co se v Lípě dělo před rokem, ale taková je realita v českolipském fotbalu. My budeme pracovat, aby se to všechno zlepšilo, ale bude to chvilku trvat,“ řekl pro klubový web nový kouč Michal Slabý.

Domácí trenér Miloslav Ulihrach k utkání řekl: „Já si myslím, že utkání bylo z obou stran pěkné. Obě mužstva předváděla dobrou kopanou. Z mé strany je spokojenost s přístupem hráčů a výsledkem.“

Českolipský Arsenal přivedl dva nové fotbalisty a s dalšími vede jednání. „Novými hráči jsou Pátek z Meteoru a Zdeňka z Živanic. Určitě chceme ještě do divize posílit, v jednání jsou další tři hráči,“ prozradil sportovní ředitel Arsenalu Josef Košta.

Ve středu 15. července hraje Arsenal v České Lípě od 18.00 hodin s Hrádkem.