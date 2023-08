Tu do nové sezony povede tradičně kouč Zdeněk Baťka, k ruce má asistenta Radka Nováka. „Generálka proti Děčínu se povedla. Byl to dobrý zápas proti kvalitnímu soupeři, který překvapil. Hráli opravdu dobře. My jsme dávali šance. Výsledek je sice jasný, ale Děčín nás prověřil. Teď jsme v očekávání, co přinese první mistorvský zápas proti Železnému Brodu,“ sdělil Deníku kouč Zdeněk Baťka.

Skalice sehrála celkem čtyři přátelské zápasy. „Nejprve jsme prohráli 0:6 s ústeckou rezervou. Poločas byl bez branek, po změně stran se projevila kvalita soupeře a fakt, že v tom vedru měli širší lavičku. Pak jsme prohráli v Německu se Sebnitz 1:2. Tady jsme trochu vyhořeli v koncovce. A ve třetím utkání jsme zaslouženě vyhráli 3:1 v Jílovém,“ zhodnotil vše.

Skalice chce do další sezony posílit. Proč zůstal kouč Zdeněk Baťka?

Změny ve skalickém hráčském kádru byly poměrně velké a zajímavé. „Z České Lípy přišel Filip Češka, z hostování se vrátili Filip Stejskal a Pavel Musílek. Za to jsem rád. Z Jestřebí přišel Ondřej Vacek. Nakonec zůstává Michal Kulha, po zranění se vrátil do přípravy Martin Touš. S Radkem Novákem přišli z Lokotky dva hráči. Co se týče odchodů, tak do Německa šli Hauer s Kotkem. Dále odešli Radim Kolář a Venca Mysliveček. Do Nového Boru jsme uvolnili brankáře Petra Blažka,“ prozradil Baťka poměrné rozsáhlé pohyby v týmu.

Skalice obnovila B tým, který bude nastupovat v okresní soutěži. Bude fungovat spolupráce a A týmem? „Těžko říct. Naše béčko bude tak trochu stará garda. Nejnižší soutěž je tak trochu o starých chlapech. Až sezona ukáže, jestli tam nějaká spolupráce bude,“ pokrčil rameny.

Ambice má tým z Českolipska vysoké. „Chci hrát prostě nahoře, takhle to mám vždycky. Pokud budou mít kluci chuť, jako měli v přípravě budou chodit trénovat ve velkém počtu, tak náš cíl můžeme splnit. Uvidíme, zda ještě nepřivedeme nějaké hráče,“ dodal na závěr.