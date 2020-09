Fotbalisté Lokomotivy hostili na svém hřišti SK Žibřidice. Hostující celek se dokázal prosadit jako první, v deváté minutě prostřelil brankáře Jiřího Podešvu Tomáš Částek. „Vstup do utkání jsme měli tradičně pomalejší, chvilku jsme se rozehřívali, soupeři se podařilo dát gól,“ poznamenal domácí trenér Petr Kabát. Pro českolipský klub byl tento zápas velmi důležitý. „Byl to pro nás zápas podzimu, poctivě jsme se na něj připravili. Všichni naši hráči se uzdravili, takže jsem měl k dispozici kompletní kádr,“ sdělil Kabát.

Jeho svěřenci dokázali v prvním poločase stav zápasu otočit. Nejprve ve čtrnácté minutě vyrovnal Miroslav Horáček. Stejný hráč ve 23. minutě překonal gólmana Matěje Dostála znovu a poslal Českou Lípu do vedení. Po prvním poločase vedli domácí 2:1.

Lokotka měla povedený vstup do druhého poločasu, rychlé góly Ondřeje Pospíšila a Jana Lupšáka z pokutového kopu ovlivnily utkání. Lokomotiva měla více ze hry a převahu. V 78. minutě vstřelil svou třetí branku v zápase Miroslav Horáček, který tak zaznamenal hattrick. Výsledek na konečných 6:1 upravil dvě minuty před koncem Ondřej Pospíšil. „Jsem spokojen s výkonem všech hráčů. Přemýšlel jsem, jak budu fotbalisty na úterním tréninku hodnotit. Všichni podali bojovný výkon. Myslím si, že hráči mají dobrou formu. Tentokrát se utkání povedlo Mírovi Horáčkovi, jindy to bývá třeba Vašek Sedláček,“ připomněl trenér Kabát.

Výsledek zápasu 6:1 pro Lokomotivu vypadá sice jednoznačně, ale i Žibřidice se prezentovaly dobrým fotbalem. „Myslím si, že jednoznačné to tak úplně nebylo. Po našem třetím gólu soupeř odpadl psychicky. Na začátku druhé půlky měl optickou převahu, vypracoval si nějaké šance, ale nás podržel brankář. Pak jsme z rychlého protiútoku dali gól, a pak už to byla jednoznačná záležitost,“ dodal spokojený českolipský kouč.

LOKOTKA BY CHTĚLA POSTOUPIT

Lokomotiva Česká Lípa je momentálně na prvním místě tabulky, po šesti zápasech má plný počet bodů, 18. Na druhém místě ztrácí čtyři body Hodkovice nad Mohelkou a třetí jsou Žibřidice. Lokotka prožívá povedený vstup do sezóny. Předsezónní plán postoupit do vyšší soutěže začíná nabírat reálné obrysy. „Postup je naše přání. Už v minulé sezóně jsme se o postup do I. A třídy, ale koronavirus naší snahu přerušil. Soustředíme se na tento ročník a doufáme, že se nám postoupit povede,“ přeje si Petr Kabát.

NEJLEPŠÍ ÚTOK I OBRANA

Českou Lípu zdobí skóre. Ze všech týmů v soutěži má nejlepší útok i obranu. Lokomotiva vstřelila třicet branek, o gól více než Hodkovice i Žibřidice. Obrana dovolila soupeřům jen osm gólů, druhý nejlépe bránící celek v soutěži, Sokol Rozstání, inkasoval desetkrát. „V útoku máme nadstandardní hráče, zároveň máme nejlepší obranu v soutěži. Myslím si, že mančaft umí dobře bránit i útočit,“ poznamenal spokojený trenér.