„Soupeř byl jasně lepší, o výsledku nebylo pochyb. My jsme zase chybovali. Bohužel, ta naše jarní forma je pryč. Musíme s tím něco dělat, jinak můžeme mít problémy," pravil Radek Novák, kouč českolipské Lokomotivy.

Dalším hitem 8. kola byl souboj nováčků, ve kterém Rozstání remizovalo 2:2 ze Žibřidicemi. Utkání sledovalo 300 diváků, všechny branky viděly v prvním poločase.

Sokol Doubí - Spartak Rychnov 1:6 (1:1)

„V zimní přípravě nás tentýž soupeř jasně přehrál, a po špatném výkonu s Pěnčínem v minulém týdnu jsme potřebovali nutně bodovat. Hned v úvodu utkání jsme si vytvořili několik příležitostí, ale branku přinesl až Zmeškalův trestný kop ve 27. minutě. Poté přišlo opět mnoho šancí, které nedotáhneme do gólů a to je naše velká slabina, která nás doprovází od začátku sezóny. Doubí se podařilo srovnat ve 41. minutě, a tak se druhý poločas zahajoval opět za nerozhodného stavu. Aktivní vstup do druhého poločasu přinesl postupně pět branek a dočkali jsme se zaslouženého vítězství,“ řekl asistent rychnovského trenéra Ondřej Králíček k zápasu.

Semily - Košťálov Libštát 0:3 (0:2)

Za domácí hrající trenér Tomáš Mazánek: „Měli jsme dobrý začátek, do ničeho jsme hosty nepustili, ale pak se karta obrátila. Během prvních dvaceti minut byly dvě sporné situace pro nás. A ve dvacáté jsme dostali z brejku gól na 1:0. Pak přišla červená karta a z trestňáku gól na 2:0. Nevzdávali jsme to, ještě jsme si vypracovali nějaké šance, ale o zápase už bylo rozhodnuto.

Trenér hostů Ivo Jiříček: „Bylo to zajímavé utkání. Domácí hned v první minutě nastřelili břevno a kdyby jim to vyšlo, tak by byl průběh zápasu možná jiný. První čtvrthodinu byli lepší. My jsme se pak zkonsolidovali a rychlými útoky jsme zahrozili. Na derby přišlo i hodně diváků, včetně těch z Košťálova. Další zápas hrajeme doma, hostíme Českou Lípu. Povinnost velí vyhrát. Uvidíme. Každý fotbal je jiný.“

FK Hejnice - Jivan Bělá 4:5 (3:2)

Za hosty vedoucí týmu Milan Poličanský: „Brzy po začátku jsme vedli 2:0. Mohli jsme dát další tři góly a kdyby byl poločas 5:0 v náš prospěch, tak by se nikdo nedivil. Pak jsme ale tři góly inkasovali a domácí do poločasu otočili na 3:2. Na začátku druhé půle se nám podařilo vyrovnat, pak jsme vedli 4:3. Sudí ale v 81. vytáhl dvě červené, jednu inkasoval soupeř a jednu my za hrubé nesportovní chování. My jsme v 80. dali pátou branku a domácí ještě v 85. korigovali na 4:5. Vyhráli jsme, v tabulce jsme soupeře přeskočili, takže spokojenost. Hejnice moc doma neprohrávají. Spadly z krajského přeboru, měly být v utkání favoritem. Jsme rádi, že jsme si tři body odvezli my.“