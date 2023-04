Fotbalisté Skalice u České Lípy po dvou jarních výhrách narazili. Doma nestačili na výborně hrající rezervu Velkých Hamrů, hosté jim nastříleli čtyři branky.

Skalice (modré dresy) doma podlehla Velkým Hamrům B 0:4. | Foto: Jaroslav Marek

„Chtěli jsme navázat na cennou výhru z Hrádku. Ale to se nám vůbec nepovedlo Musím uznat, že proti nám nastoupil velmi kvalitní soupeř, který měl posily z divizního A týmu. Bylo to znát,“ přiznal Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Hosté otevřeli skóre už ve 4. minutě po chybě Skalice v rozehrávce. Domácí naopak byli bezzubí. „To, co nás zdobilo v předchozích zápasech, bylo prostě pryč. Centry ze strany, kombinace, to všechno se nám nedařilo. Do poločasu jsme tam měli dvě šance, ale místo vyrovnání hosté po půl hodině hry přidali druhou trefu,“ litoval Baťka.

Po změně stran to domácí otevřeli a hrnuli se za vyrovnáním. „Bohužel se to prostě nepodařilo. Deset minut před koncem přidal Linka, klíčový hráč hostí, třetí trefu a bylo po nás. Je to pro nás asi krutá porážka, ale musím uznat, že zasloužená,“ dodal Baťka.

„Ve Skalici jsme odehráli slušný první poločas, jasně jsme byli lepší. Nevyřešili jsme některé situace dobře. Do druhého poločasu jsme nastoupili bez nasazení a z toho pramenily nepřesnosti. Myslím ale, že jsme měli vyhrát výrazněji, šancí bylo dost. Ale jsou to tři body, ze kterých máme radost. Jsme spokojení,“ okomentoval výkon hostů trenér Zdeněk Bryscejn.