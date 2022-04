Vyhrála tak pouze Kamenice, která doma deklasovala Dubnici 7:1. Napravila tak předchozí zaváhání ve Vratislavicích. „Myslím si, že výsledek odpovídá průběhu hry. Začátek byl vlažný, rozjížděli jsme se pomalu. Paradoxně nás nakopl gól soupeře. Do poločasu jsme to otočili, druhou půli jsme měli pod kontrolou. Sice jsme tam měli slabší pasáže, ale s výsledkem jsem maximálně spokojený,“ usmál se Bohuslav Najman, trenér Kamenice.

To Dubnice prohrála druhý jarní zápas při skóre 2:12… „Tušili jsme, že tady asi body neurveme. Ale takový debakl jsme nečekali. Začali jsme dobře. Pak ale chyboval náš brankář a šlo to s námi z kopce. Přišly další hrubky v obraně. Po změně stran jsme zkusili změnit taktiku, ale pak v tom byl trochu zmatek. No nic, musíme se postavit na nohy. Na psychiku je to špatné. Teď máme doma Žandov, takže se musíme odpíchnout a udělat radost sobě i divákům,“ zdůraznil Rudolf Věchet, kouč krajského nováčka.

Neuvěřitelný kolaps předvedl Žandov, který ještě v 85. minutě vedl doma na Vratislavicemi 2:0. Hosté ale zabrali, během šesti minut další čtyři góly a dokonale tak zvrátil vývoj celého zápasu. „Marně bych vzpomínal, kdy jsem naposledy takový zápas zažil. Nezvládli jsme konec. Jde to za mnou. Nezvládli jsme to od střídačky až po posledního hráče na hřišti,“ nechápal Jan Studenovský, trenér Žandova.

Domeček z karet se začal domácím sypat už v 82. minutě, kdy byl vyloučen Miko. „Naprosto zbytečné vyloučení. Pak jsem jenom seděl a koukal, jak nám došla pára a jak nám to proteklo mezi prsty. Pozitivní je, že jsme si dokázali, že můžeme soupeřům konkurovat. Je to ale velká škoda,“ dodal.

Bez bodu je na jaře také Cvikov, který dostal šest fíků v Žibřidicích. „Nesešli jsme se. Chyběli čtyři hráči, pomohli kluci z béčka, navíc jsme to po vyloučení Paštiky dohrávali o deseti. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. My jenom doufáme, že budeme brzy v lepším složení,“ pevně věří Miroslav Žák, kouč Cvikova.

„Ono k tomu zápasu ani není moc co říct. Měli jsme ho pod kontrolou, poločas zvládli 4:0 a sebrali jsme další tři body. Krok za krokem jdeme za svým cílem, kterým je postup,“ řekl předseda Žibřidic Antonín Toločko s tím, že by nerad podlehl nějaké předčasné eufórii. Šéf klubu ví, že je cesta do I. A třídy ještě dlouhá. „Zápasů nás čeká hodně a ti kvalitní soupeři, kde se bude rozhodovat, nás teprve čekají,“ dodal Toločko.

Podruhé v řadě prohrály Doksy, tentokráte 1:3 na půdě libereckého Rapidu. „Výsledek odpovídá průběhu hry. Podle mě rozhodlo hřiště, které nám znemožnilo hrát naši brejkovou taktiku. Rapid toho využil, my se tomu nedokázali přizpůsobit. Domácí byli ale rychlejší, důraznější a měli více šancí. Vyhráli zaslouženě,“ sportovně uznal Karel Kapoun, vedoucí Doks.