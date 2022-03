Fotbalisté Kamenice jsou možná nečekaným lídrem západní skupiny krajské I.B třídy. O postupu mluví jiné týmy, skromný klub z Českolipska to zatím neřeší.

„Musím říct, že s tak dobrým podzimem jsme vlastně ani nepočítali. Samotného mě to překvapilo, kolikrát jsme hráli přesně s jedenácti hráči,“ usmívá se Bohuslav Najman.

Zimní příprava probíhá vcelku úspěšně. „To, co jsem si naplánoval, plníme. Je pravda, že někdy s menším počtem hráčů. Občas do toho zasáhl covid, někdy zaměstnání. Jednou týdně trénujeme v České Lípě, dvakrát jsme na oválu. U nás v Kamenici je zatím hřiště nezpůsobilé,“ pokračoval Najman.

Kamenice sehrála dva přátelské zápasy. Českou Kamenici porazila 10:3, Staré Splavy 3:0. „Ještě budeme hrát s Mimoní, generálku obstará souboj s Lokomotivou Česká Lípa,“ zdůraznil kouč Kamenice.

Tým Kamenice nikdo neopustil. Naopak podzimní lídr hlásí dvě nové tváře. „Přišel Marek Burian, který hrával v Lípě, naposledy působil v Novém Boru. Ze Starých Splavů přišel brankář Milan Szabo,“ prozradil Najman.

Čelo tabulky je opravdu napěchované, první čtyři týmy jsou v rozmezí čtyř bodů.

„Myšlenkou postupu se nezaobíráme. Samozřejmě jako trenér chci všechno vyhrávat, ale je to pak otázka financí. V téhle době je to těžké. Chceme navázat na dobrý podzim, sbírat body a držet se na čele tabulky,“ dodal na závěr.

FK CVIKOV

Šesté místo ukořistili po první polovině krajské I.B třídy fotbalisté Cvikova. Na jaře by chtěli tabulkou ještě vystoupat. „Máme ty nejvyšší cíle, před sezonou jsme chtěli postup. To se nemění, ovšem na prvního ztrácíme deset bodů. To je hodně, takže už to asi nestihneme,“ hořce se usmál Miroslav Žák, trenér Cvikova.

„Příprava nám začala 20. ledna, úterky jezdíme do Lípy na spinning, ve čtvrtek se trénovalo v Heřmanicích. Sehráli jsme přátelské zápasy s Českou Kamenicí, Hrádkem nad Nisou a také s Mírovicemi,“ pokračoval Žák.

Cvikovský hráčský kádr přes zimu neprochází žádnou radikální změnou. „Kádr zůstal pohromadě, nikdo nám neodešel. Měli by přijít dva hráči, ale jména nebudu prozrazovat. Navíc se zapojili čtyři šikovní dorostenci,“ dodal. (zem)t

TJ DUBNICE

Osmé místo, jednadvacet bodů, klidný střed tabulky. Fotbalisté TJ Dubnice ve své premiérové sezoně v krajské soutěži rozhodně ostudu neudělali. Spíše naopak.

Tým, který vede zkušený trenér Rudolf Věchet, spoléhal a bude spoléhat na kanonýra Radima Věcheta.

Fotbalisté TJ Dubnice na soustředění v Heřmanicích.Zdroj: archiv klubu„Trénovat jsme začali v půlce ledna, využíváme umělou trávu ve Stráži pod Ralskem, hráči ještě chodí sami individuálně běhat. To je skvělý počinek,“ pochvaluje Věchet.

Jeho tým odehrál přípravu například proti Krásné Studánce, se kterou uhrál dobrou remízu 4:4. Dubničtí vyrazili také na soustředění do Heřmanic, kde sehráli přátelák proti Kosořicím, ve kterém padli 3:5. Ještě by měli hrát přípravu s Rynolticemi.

„ V Dubnici je pohyb v kádru následující. Na přestup je u nás nastálo Zdeněk Brož a také Jan Mrázek. Po zranění budou zkoušet štěstí Černý a Pošva. Na jaře bychom se chtěli pohybovat v tabulce tam, kde teď jsme. Hlavně chceme bodovat doma,“ dodal Věchet.

V prvním jarním utkání čeká na nováčka derby proti nedalekým Žibřidicím.

TJ DOKSY

Po letních turbulentních změnách ve fotbalových Doksech je jasné, že tamní oddíl bojuje o účast v krajské soutěži.

Celek, který dlouhodobě patřil k ozdobám krajského přeboru po odlivu hromady hráčů skládal přes podzimní část zcela nový tým. Ke konci první části sezony už se výkony zlepšovaly, Doksy jsou s jedenácti body jedenácté.

„Příprava je ovlivněna covidem, zraněními a zaměstnáním. Účast byla hodně nárazová, dokonce jsme přišli o jeden přípravný zápas. V rámci možností to zatím probíhá v nějakém normálním režimu,“ hlásí Karel Kapoun, vedoucí tamního fotbalového oddílu.

Doksy odehrála přípravný zápas proti českolipské U 19. Výsledek? Porážka 1:5. „Ale i tady jsme měli problémy se vůbec sejít, bylo nás přesně jedenáct. Měli bychom hrát ještě s Kamenicí nebo Mimoní,“ prozradil Kapoun.

Velké hráčské změny v Doksech nečekejte. „Zatím se nám kádr nerozšířil, oslovili jsme dva hráče, tak uvidíme. Nikdo zatím neodešel. Hráčů ubylo, na hřišti jsou tací, kteří už pověsili kopačky na hřebík. Není mládež, je to těžké,“ zakroutil Kapoun hlavou, který vzápětí nastínil jarní dokské cíle. „Chceme zachránit I.B třídu. Hlavně se stále snažíme, po tom letním třesku, postavit na vlastní nohy.“

SPARTAK ŽANDOV

Patří do tříčlenné skupiny odpadlíků, kteří jsou největšími aspiranty na sestup do okresního přeboru. Kromě Stráže nad Nisou a Hrádku B do této trojky patří také Spartak Žandov.

„Trénovat jsme začali v půlce ledna, jelikož toho času je hromada. Využívali jsem umělku v Lípě a také se proběhli na oválu. Docházka byla průměrná. Sehráli jsme jeden přípravný zápas, kdy jsme porazili 6:1 Šluknov B. Ještě tam máme Benešov nad Ploučnicí a další tým z Děčínska,“ prozradil Jan Studenovský, trenér žandovského Spartaku.

Ten už na konci podzimu prohlašoval, že jeho tým potřebuje posílit. Povedlo se? „Po operaci se vrací Honza Jánošíků, dále se vrací Jarda Bartů. Nikdo naštěstí neodešel. Bohužel si jeden z klíčových hráčů zlomil klíční kost. To ale neovlivníme,“ posteskl si kouč Žandova.

Spartak se na jaře pokusí zachránit krajskou soutěž. „Nic nebalíme, chceme to určitě zkusit. Hlavně nechceme dostávat takové nálože, jako třeba proti Vesci. To nechce nikdo. Začínáme hned proti rezervě Hrádku, to bude důležitá bitva o šest bodů. Záchrana není nějakou prioritní podmínkou. Naše vedení chce, abychom na podzim působili důstojným dojmem,“ dodal na závěr Jan Studenovský.