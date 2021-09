Fotbalisté Kamenice předvedli husarský kousek. Dlouho hráli v deseti, zranil se jim kapitán Václav Serdel. Přesto slavili vítězství, liberecký Rapid doma porazili 4:2. Na první body v sezóně dosáhly Doksy, které vyhrály 1:0 v Žandově. Spartak šokoval v 89. minutě Tomáš Kočí. Boj o čelu tabulky nevyšel Cvikovu, který podlehl na půdě Rozstání vysoko 0:5. V zápase navíc padly hned tři červené karty. Mizerná koncovka zradila Dubnici, která padla v Hodkovicích 0:1.

FC KAMENICE - RAPID LIBEREC 4:2 (3:1)

Branky: V. Serdel, Vašíček, Hruška, Stummer - Gschwentner, Holas. R: Havel. ŽK: 3:1, 57 diváků.

Jakub Serdel (hrající předseda FC Kamenice): „Do utkání jsme měli pouze jedenáct hráčů. Hned v úvodu hosté zahrávali pokutový kop, ale přestřelili. Tak platilo nedáš dostaneš, když se vzápětí prosadil domácí kapitán Venca Serdel. Aktivní hosté srovnali v 19. minutě, my jsme si po krásné akci zakončené Vašíčkem vzali vedení zpět. Vzápětí došlo k nešťastnému zranění tahouna a kapitána týmu Vaška Serdela a měli jsme před sebou těžký úkol. V oslabení udržet vedení proti fyzicky skvěle připravenému soupeři. Naštěstí ihned po zahájení hry přidal třetí gól Hruška. Ve druhém poločase zlikvidoval hostům v zápase již druhý pokutový kop brankář Vošvrda. V 70. minutě pak po úniku zvýšil na 4:1 Stummer a definitivně tak utkání rozhodl. Jsme rádi, že se nám konečně podařilo doma naplno zabodovat. Tým odvedl skvělou práci a hlavně po zranění bráchy bylo cítit, jak moc chceme vyhrát."

Václav Routa (trenér Rapid Liberec): „Co jsme mohli, to jsme zkazili. Šílený den blbec, byl jsem rád, že to skončilo. Všechno se nám sešlo špatně, nedali jsme například dvě penalty, nebyl to extra fotbal. ale tentokrát jsme na to neměli. Musíme rychle zapomenout, potrénovat a zvládnout další dva zápasy se Žandovem a Hrádkem a pak se nachystat na kluky prvního z Rozstání.“

SPARTAK ŽANDOV - FK DOKSY 0:1 (0:0)

Branka: Kočí. R: Nešněra. ŽK: 2:1, 70 diváků.

Jan Studenovský (trenér Spartak Žandov): „Když už jsem byl smířený s remízou, tak necháme dát Doksy nepochopitelně laciný gól. Vyhořeli jsme střelecky, třeba Kalina tam z malého vápna trefí brankáře. Za mě ale soupeř chtěl prostě více vyhrát. Výsledek je samozřejmě velkým zklamáním, ale zápasů je ještě hodně. Musíme ten podzim nějak dohrát. V zimě pak hodně potrénovat a určitě posílit. Každý týden se mění sestava. Zranění, práce…hra není tak špatná. Každopádně už teď víme, že nás čeká těžký boj o záchranu."

Karel Kapoun (předseda FK Doksy): „Za výhru jsme samozřejmě rádi. Změnili jsme taktiku a bylo to znát. Byl to celkově bojovný výkon. Těsně před naší brankou náš neuvěřitelně zachránil brankář Vorlík. Chytil jasný gól. Je to ale jeden zápas, teď jsou na řadě zase těžcí soupeři. Uvidíme, zda nás tohle vítězství nějak nakopne."

SOKOL ROZSTÁNÍ - FK CVIKOV 5:0 (1:0)

Branky: Bolina 3, Žoček (PK), Jarý. R: Klement. ŽK: 2:6. ČK: Pavlů - Vacek, Urban, 100 diváků.

Roman Passian (trenér Sokol Rozstání): „Jsme rádi, že hrajeme nahoře, to jsme před sezonou chtěli, ale přímo o nějakých postupových ambicích bych nemluvil. Jsme rádi, že se nám podařilo pět zápasů ze sedmi vyhrát, jediné utkání nás mrzí v Dubnici, kde bylo šílené hřiště. Chybělo nám hodně hráčů, o to více si dosavadních výsledků vážíme, neboť jsme je uhráli i s hráči, kteří by při plné síle kádru tolik prostoru nedostávali. Martin Abrhám naskočil po zranění natrženého stehenního svalu na 20 minut a podobné vytížení bude mít i v dalších zápasech podzimní části. Soupeř se snažil hrát fotbal, dost nám to otevřel a pokud bychom byli produktivnější, tak jsme těch gólů mohli dát třeba i osm, Byl to z naší strany povedený zápas.“

SK HODKOVICE NAD MOHELKOU - TJ DUBNICE 1:0 (0:0)

Branka: Kovár. R: Zikmund. ŽK: 1:2, 60 diváků.

Rudolf Věchet (trenér TJ Dubnice): „Smolný zápas, den blbec. Byli jsme lepší, než domácí. Hodkovice nedaly na začátku penaltu, náš brankář jí chytil. My jsme měli více šancí, ale střelecky to byla bída. Ve druhém poločase jsme nasadili Brože, opanovali jsme střed hřiště. V závěru nás domácí potrestali z jedné situace, kdy tam chyboval mladý Němec a my naprosto zbytečně prohráli. Všechno ještě zkazil rozhodčí Zikmund, který to kazil na obě strany. Zápas jsme si prohráli sami díky naší zoufalé koncovce."