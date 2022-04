V západní skupině hned zakopla první Kamenice, která prohrála nečekaně 1:2 ve Vratislavicích. „V první půli jsme nebyli aktivní, hráli jsme proti větru, největší překážkou byl ale trávník. Po změně stran jsme se zlepšili a domácí přimáčkli. Paradoxně jsme po naší chybě, kdy to náš obránce krásně namazal útočníkovi, inkasovali. Po tlaku jsme snížili, ale to bylo všechno. Podle mě jsme měli alespoň na bod, nebylo nám ale přáno,“ smutně pravil Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Nebodoval ani Cvikov, který doma podlehl libereckému Rapidu 3:5. Co byl cvikovský kámen úrazu? „Standardní situace Liberce. Neuhlídali jsme hned čtyři. Nebyli jsme kompletní, pomohli nám dorostenci a kluci z béčka. Výkon nebyl špatný, ale bohužel jsme propadli při rohových kopech,“ pokrčil rameny Miroslav Žák, kouč Cvikova.

Derby utkání proti silnému soupeři. Fotbalisté Dubnice ho výsledkově nezvládly, Žibřidice vyhrály jasně 5:1 a poskočily na první místo.

„Zasloužené vítězství hostů, v naší soutěži nemají co dělat. Byli lepší. Nás navíc zmrazila přísná penalta v první minutě. Když jsme snížili na 1:3, věřil jsem, že to můžeme zdramatizovat. Ale Žibřidice si to pohlídaly,“ uznale pravil Rudolf Věchet, zkušený lodivod Dubnice.

„Jsme první, všichni vědí, že chceme postoupit, ale vzhledem k tomu, že nás čeká ještě deset kol, tak bych to nepřeceňoval,“ řekl předseda nového lídra tabulky Antonín Toločko.

Jarní premiéra vyšla podle jeho představ. „Pomohla nám ta zmiňovaná penalta na začátku, po půlhodině nás uklidnila druhá branka. Soupeř se dostal do hry, když snižoval nádherným gólem ze 30 metrů, zatlačil nás, ale čtvrtou brankou jsme jeho snahu otupili a už se jen dohrávalo. Dubnice je doma na malém hřišti nepříjemný soupeř, nám se její hru ale podařila eliminovat a musím zdůraznit, že se derby hrálo fér a s respektem. My se nyní musíme připravit na těžký sobotní domácí zápas proti Cvikovu,“ dodal Toločko.

Jen o bod druhý je v tabulce Sokol Rozstání, který vyhrál vysoko 7:2 na hřišti Tatranu Jablonné v Podještědí. Hattrickem se blýskl Radek Strnadel.

Šestibranková výhra drží v popředí tabulky i Hodkovice nad Mohelkou, které vyhrály ve Stráži nad Nisou jasně 6:0. „No ale o nějakých postupových ambicích nemůže být ani řeč. Jsme sice čtvrtí, ale je nás přesně patnáct, teď nám navíc vypadne hrající trenér David Novotný, který jde na operaci. Potýkáme se asi jako všude s nedostatkem hráčů,“ řekl z realizačního týmu hodkovického klubu Václav Bouška.

S výsledkem i výkonem byl spokojen. „Na to, že jsme toho v zimě moc nenatrénovali, tak to nebylo špatné. Jak jsme přidávali góly, tak soupeř odpadával.“

Doksy sehrály doma proti Vesci vyrovnaný zápas, prohrály ale 1:2. „Vyrovnané, remízové utkání. Hosté prostě dali jeden gól navíc. Je to škoda, v závěru jsme mohli vyrovnat. Máme více zkušených hráčů, hra byla lepší. Jen škoda, že bez bodové odměny,“ litoval Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Důležitý zápas zvládl Žandov. Tým, bojující o záchranu uspěl na umělé trávě v Hrádku, tamní rezervu porazil 4:2. „Právě to, že se nehrálo na trávě, nám vyhovovalo. Hřiště navíc bylo malé. Hráli jsme na brejky, z toho jsme dali dvě branky. Hodně nás podržel brankář Ondra Košťák. Celkově jsme předvedli týmový výkon, který by nás mohl pozitivně nakopnout do dalších jarních zápasů,“ měl jasno Jan Studenovský, žandovský kouč.