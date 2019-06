Zasvěcené fotbalové fanoušky této krajské soutěže nemůže nikterak překvapit, že na čele tabulky jsou právě kluby nacházející se v okrese Česká Lípa, protože každoročně mají tyto mančafty ty nejvyšší cíle. Vždyť českolipský Arsenal hrál ještě před několila lety Českou fotbalovou ligu (ČFL) a posléze Divizi. O jeho účasti ve druhé fotbalové lize ani nemluvě. Nový Bor se ještě nedávno utkával rovněž s divizními soupeři.

Nejlepším celkem této sezony je ale TJ Doksy pod vedením trenéra Michaela Šimka. Dokští mají před závěrečným nadstavbovým dějstvím na svém kontě 57 bodů a už nikdo je nemůže sesadit z čela. Svěřenci kouče Šimka si tak vybojovali právo účasti v divizní soutěži pro příští sezonu. Jak ale v prosinci loňského roku přiznal v rozhovoru pro webové stránky klubu trenér Michael Šimek, není vůbec jisté, zda Dosky svého postupu využijí.

„Byl by to hodně odvážný krok, na který nejsou Dosky připraveny,“ nechal se slyšet lodivod Doks Šimek. Pakliže by se Doksy svého práva vzdaly, byl by jako další v pořadí osloven pravděpodobně českolipský Arsenal, který se nachází na druhém místě v tabulce, kde disponuje 51 body. „My chceme skončit v soutěži na druhé příčce,“ řekl pro klubový web Arsenalu trenér České Lípy Dušan Ješeta po vyhraném derby s Doksy. O tři body zpět je třetí Skalice a v případě výhry nad sousedním Novým Borem a porážky České Lípy s Železným Brodem, mohla by druhou pozici atakovat právě Skalice.

České Lípě stačí proti Železnému Brodu jakýkoliv bodový zisk k jistotě stříbrné příčky. Kvarteto z Českolipska uzavírá Nový Bor. Hráči z města sklářů dosud získali 45 bodů, což jim momentálně stačí na čtvrté místo. O vítězi krajského přeboru je sice už rozhodnuto, ale poslední nadstavbové kolo nabídne hodně zajímavou podívanou. Fanoušci by si určitě neměli nechat ujít derby mezi Novým Borem a Skalicí, které je na programu v sobotu 15. června od 17 hodin.

Teprve po posledním kole se vykrystalizuje konečná tabulka krajského přeboru. Už nyní je ale jasné, že nejlepší čtveřice týmů ležících poblíž České Lípy nebude nikým ohrožena.

Michal Šandor