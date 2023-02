Fotbalisté Dubnice (I.B) proti Bílému Kostelu (I.A) nestíhali, účastník I.A třídy slavil jasnou výhru 7:0.

„Pro nás to neznamená nic světoborného, pohár bereme jako součást přípravy, chceme si nějaké věci vyzkoušet. Na druhou stranu máme možnost sehrát zápasy proti zajímavým soupeřům, takže pokud budeme postupovat, budeme rádi. Pro oba týmy to byl asi první zápas na velkém hřišti, projevilo se, že hrajeme o třídu vyšší soutěž. Kluci jsou v nějakém tréninkovém procesu, ale řekl bych, že jsme byli ve všech herních činnostech lepší. Nyní nás v sobotu čeká přípravný zápas s Rumburkem, hrát se bude ve Varnsdorfu, a po něm nás ve 2. kole poháru prověří Nový Bor. Tam budeme v podobné roli jako byla teď Dubnice, zahrajeme si proti soupeři, který hraje o soutěž výš,“ řekl předseda Tatranu Bílý Kostel Roman Janáček.

„Chybělo nám sedm hráčů ze základní sestavy. Hra tomu odpovídala, Kostel vyhrál zaslouženě, nebylo o tom pochyb. Celý zápas byl na jednu branku. Kluci se snažili, brali jsme to jako tréninkovou jednotku,“ s úsměvem pravil dubnický kanonýr Radim Věchet, který ale kvůli menšímu zranění kolene nehrál.

První coming out českého fotbalisty. Jsem homosexuál, svěřil se Jankto

Ruprechtice – TJ Sokol Rozstání 3:0 (0:0) Branky: Horák, Kochan, Konopáč.

Ruprechtice (I.B), které bojují o postup do vyšší soutěže přehrály rozdílem třídy Rozstání (I.A).

Ruprechtice zápas třemi góly v posledních dvaceti minutách. „Vyhrál lepší tým,“ řekl tajemník vítězného celku Miloslav Cihlář.

Poražení, jenž měli k dispozici na střídání pouze tři hráče, sehrají další přípravné utkání už ve středu, kdy v Českém Dubu narazí na liberecký Rapid. „Sestavu skládáme z hráčů áčka i béčka, kdo má zrovna čas,“ řekl z Turecka kouč poražených Roman Passian, jenž se vracel z Thajska a o víkendu tedy mužstvo nevedl.

Lindava – Žibřidice 2:4 (1:0) Branky: Beneš (PK), Studnička – Kouba 2, Bernát 2.

Lindava, která hraje okresní přebor na Českolipsku, na začátku druhé půle překvapivě vedla už 2:0, ale favorizovaný soupeř hrající I.A tříduz pak čtyřmi góly vývoj nepříznivě vyvíjejícího se zápasu otočil. „Pohár nás nezastihl v extra rozpoložení, protože jsme přijeli rovnou ze soustředění v Heřmanicích, kde kluci podstoupili velké dávky a chvíli nám trvalo, než jsme se do toho dostali. Navíc jsme nedali dvě penalty. Druhý poločas ale už byl docela solidní a soupeře jsme prakticky do ničeho nepustili. Lindava hrála dobře, ale vzhledem k rozdílu dvou tří tříd, měl být rozdíl větší. Třeba jako v zápase Dubnice – Bílý Kostel nad Nisou (0:7), který se hrál před námi,“ konstatoval žibřidický trenér Jan Broschinský.

„My jsme se vlastně přihlásili z hecu. Když jsme viděli rozlosování, tak nám trochu ztuhl úsměv. Ještě po hodině hry jsme vedli 2:0 a vypadalo to na velký zázrak. Ale závěr patřil soupeři, který byl samozřejmě fotbalovější a vyhrál zaslouženě. Nám celkově ve větších zápasech schází koncentrace po celé utkání. Na druhou stranu jsme ostudu neudělali, takže konečný výsledek bereme jako vzpruhu,“ hodnotil utkání Ondřej Mareš, fotbalista Lindavy.

Vratislavice nad Nisou – Vesec 1:2 (1:1) Branky: Škopek – Fronc, Vácha.

Fotbalisté Vesce (I.A) potvrdili proti Vratislavicím (I.B) roli papírového favorita. Na výhru se ale nadřeli.

„V prvním poločase se nám podařilo vyrovnat, ale soupeř nám dělal problémy rychlostí. My jsme 80 minut díky nasazení a bojovnosti vzdorovali. V prvním poločase se hrálo nahoru, dolu, v první i druhé půli byl Vesec více na balonu a měl i více šancí. Celkově se jednalo o zajímavý zápas. Po přestávce jsme jejich náhradního brankáře moc neprověřili, když už jsme se do koncovky dostali, tak střely končily mimo. V první přípravě jsme prohráli S Doubím 2:4 (1:2), teď v sobotu hrajeme ve Mšeně, další týden po vyřazení z poháru řešíme, v březnu budeme hrát s Novou Vsí a Rynolticemi, obě utkání v Doubí,“ nastínil program vratislavický trenér Daniel Vlk.

Jizerskou 50 překvapivě vyhrál Nor Stadaas, ženám kralovala Smedasová

Roztoky u Jilemnice – Koštálov/Libštát 0:2 (0:0) Branky: Houžvička, Janata.

Košťálov (I.A) se prosadil brzy po změně stran, když se během čtyř minut trefili Houžvička s Janatou.

„Bylo to naše první utkání v novém roce a bylo zajímavé. První poločas jsme měli víc ze hry, hrálo se na jednu půlku, ale nevytvořili jsme si žádné gólovky. Ve druhém jsem prostřídal všechny náhradníky, aby si zahráli. Druhá půle byla vyrovnanější, stříleli jsme branky, vytvářeli jsme si šance. Byla to taková divočina ze strany naší i soupeře. Ale na první přípravu dobrý,“ uvedl kouč Košťálova Ivo Jiříček.

Mírová p. K. – Bozkov 4:1 (0:0) Branky: Jíra (PK), Kovář, Štefan, Náhlovský (PK) – Ševčík.

V souboji dvou celků, které hrají I.B třídu, padly všechny branky ve druhém poločase. Mírové pomohly dvě proměněné penalty.

„Soupeř přijel s mladým kolektivem, asi ne tak zkušeným, jak Bozkov známe. My jsme byli ve slepené sestavě, neměli jsme standardního gólmana, ale osa mužstva byla taková, jako na podzim. V zápase jsme dominovali, soupeře jsme přehráli, z naší strany nebyl žádný problém,“ konstatoval vedoucí Mírové Petr Dědeček.

Jilemnice – Bělá 0:3 (0:2) Branky: Otmar, Strmiska, Šmíd.

Roli favorita potvrdila také Bělá (I.A) v souboji proti nováčkovi I.B třídy.

„Bylo to hezké podkrkonošské derby. My jsme se na toto utkání připravovali. Byl to pro nás významný zápas. Umělka v Lomnici byla bezvadně připravená a vyšlo i počasí. Hrál se otevřený fotbal, my jsme hráli do plných, oni hodně bránili, ale dokázali jsme se k nim z brejkových situací dostat,“ zdůraznil Slavomír Beran, asistent trenéra Bělé.

Albrechtice v Jizerských horách/Jiřetín – TJ Desná 6:5 po pen. (2:4) Branky: Purm 3, Nesvadba – Mejsnar 3, Quirsfeld. Kořínek.

Zajímavé utkání dvou celků východní I.B třídy. Albrechtice musely ve druhém poločase dotahovat, hattrickem se blýskl Purm.

„Na derby se sešla silná divácká návštěva. Hrál se pohledný fotbal, ofenzívy obou týmů dominovaly nad obranami. Byli jsme svědky pěkných akcí a branek. První poločas patřil nám, když jsme ve 37. minutě vedli už 4:1. Pak nastal obrat. V závěru první půle soupeř snížil a v 68. minutě už vedl 5:4. Nám se podařilo do konce utkání vyrovnat na 5:5, a tak se šlo na penalty, ve kterých jsme ale my selhali a podlehli jsme soupeři 1:3,“ popsal stručně utkání Petr Kopal, vedoucí Desné.