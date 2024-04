Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Ve druhém poločase jsme se tlačili za vedoucím gólem, což se podařilo. Hosté se snažili, ale více ze hry jsme měli my. Pak jsme ale dostali nepochopitelně gól po autovém vhazování. Mrzí mě, že jsme obě branky Splavům darovali. Takže s výsledkem panuje mírné zklamání. Hoříme na neproměňování šancí, kvůli tomu nám chybí pár bodů navíc. Teď hrajeme v Jablonném, to nám ukáže, jak na tom jsme,“ dodal Najman.

„Narazily na sebe dva týmy, které se dobře znají. Často spolu hrajeme přátelské zápasy. Myslím si, že jsme se nemohli moc překvapit. Bylo to korektní utkání, ve kterém měla Kamenice určitě více šancí a my jsme byli zase produktivnější. Na co jsme sáhli, to tam padli. Takže asi zasloužená remíza,“ usmál se Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Těžká rána pro Cvikov, zemřel trenér Pavel Sehnal. Hráči ho uctili výhrou

Důležité utkání se hrálo v České Lípě, kde domácí Lokomotiva hostila Lindavu. Tři body nakonec vybojovali po výhře 4:2 hosté, kteří zapsali vůbec první jarní výhru.

„Za výhru jsme samozřejmě rádi, bylo to hodně důležité. Sice jsme vedli rychle 2:0, ale první poločas nebyl z naší strany herně ideální. Po změně stran asi rozhodl fakt, že jsme měli více fyzických sil. Vítězný gól jsme dali pět minut před koncem, podle mě zasloužené vítězství,“ liboval si Lukáš Havlas, trenér Lindavy.

Lokotka se stále nemůže vyhrabat ze spodních pater tabulky. Bodově se na ní dotáhl předposlední Cvikov. „Chtěli jsme do toho dobře vstoupit, to se ale nepovedlo. Naštěstí nás fakt, že jsme prohrávali o dvě branky, nezlomil. Dokázali jsme srovnat. Po změně stran jsme měli šance na to, jít do vedení, ale bohužel jsme žádnou neproměnili. Ten třetí gól Lindavy to zlomil. Vrhli jsme pak všechny síly do útoku, bylo to ale k ničemu. Porážka nás dostala do nepříjemné situace. Musíme na to zapomenout a v dalším kole prostě vyhrát na hřišti posledního Nového Města,“ zdůraznil Viktor Česenek, kapitán českolipské Lokomotivy.

Tři body vybojoval předposlední Cvikov, který doma díky penaltě z 89. minuty udolal 2:1 Hrádek nad Nisou B. Celé utkání probíhalo ve stínu tragické události. Před zápasem totiž náhle zemřel trenér Cvikova Pavel Sehnal.