Česká Lípa Dlouhou dobu drželi fotbalisté Lokomotivy Česká Lípa vítěznou sérii. Po šesti úspěšných zápasech nyní přišlo horší období. Lokomotiva prohrála dva zápasy v řadě. Ve víkendovém utkání hostili v rámci osmého kola I. B třídy Spartak Žandov. Vstup do střetnutí měli úspěšnější hostující fotbalisté, ve 14. minutě prostřelil domácího brankáře Jiřího Podešvu Jan Jánošík. Žandov přidal druhou branku, ve 37. minutě skóroval Pavel Štrupl. Do zápasu se domácí vrátili ve 40. o tři minuty později, pokutový kop proměnil Dan Kliment. V samotném závěru první části zápasu si vzal Žandov zpět dvoubrankové vedení, trefil se Jiří Štěpánek.

Lokomotiva provedla během přestávky tři střídání a na obrazu hry se změny podepsaly. Bleskově svou druhou brankou v zápase snížil Dan Kliment. V 58. minutě se Lokomotivě podařilo vyrovnat, gólmana Ondřeje Košťáka prostřelil Ondřej Pospíšil. Od té doby to vypadalo, že utkání skončí nerozhodně. Dělbu bodů rázně odmítl Jan Jánošík, který čtyři minuty před koncem vstřelil rozhodující branku zápasu. Žandov vedl 4:3, a pak byl závěr zápasu plný emocí.

TŘI ČERVENÉ KARTY

V 89. minutě dostal červenou kartu domácí Václav Sedláček za použití urážlivých výroků. „Už běž do prd***“. Následně vyloučení okomentoval domácí zdravotník Milan Bukáček slovy „Strč si tu kartu do prd***,“ za což i on viděl červenou kartu od hlavního rozhodčího Filipa Nešněry. V první minutě nastavení druhého poločasu dostal červenou kartu také hráč hostujícího celku. Pro gólmana Ondřeje Košťáka skončil zápas předčasně, protože ani on se neubránil použití sprostých slov. „Tak toho zmr** vyhoď,“ napsal hlavní sudí do oficiálního zápisu o utkání.