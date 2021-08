Českolipská Lokomotiva si zatím plně vybírá nováčkovskou daň. Zatímco před týdnem v Ruprechticích prohrála, ale nehrála špatně, doma proti Pěnčínu to nebylo ono ani po herní stránce.

„Pro mě byl náš výkon zklamáním, před týdnem to v Ruprechticích bylo daleko lepší. Převedli jsme naivní výkon, kupili jsme individuální chyby. Kluci byli nedůrazní, mrzí nás to,“ klopil oči Petr Kabát, kouč Lokotky.

Pěnčín udeřil velmi brzy, do vedení šel už ve třetí minuty. „Bylo to po naší chybě, nemohli jsme se pak dostat do zápasu. Pak jsme to prostřídali, trochu změnili sestavu a přišel kontaktní gól. Vzápětí jsme ale opět nedůrazní a hosté přidali třetí branku. To nás zlomilo,“ pokračoval.

Vstup nováčka do krajské I.A třídy se nepovedl, Lokotka čeká na první body. „Je vidět, že nám chybí herní praxe proti silnějším soupeřům. Příprava byla krátká, hráli jsme přáteláky s týmy z okresu,“ dodal Kabát.

Mimoň v prvním kole prohrála 2:5 v Krásné Studánce, chuť si spravila v domácí premiéře, kdy porazila Ruprechtice 3:0. „V Krásné Studánce jsme narazili na silného soupeře. V prvním poločas jsme mu skoro všechny branky darovali, fotbal jsme začali hrát až po změně stran,“ zavzpomínal na první duel mimoňský fotbalista Zdeněk Pekař.

„Na Ruprechtice jsme vlétli a přišel brzký gól. Ten nás sice až moc uklidnil, přesto jsme předvedli daleko lepší výkon, než v Krásné Studánce. Vítězství jsme moc potřebovali, navíc jsme po strašně dlouhé době hráli před domácími diváky. Všem patří díky za odmakaný zápas, děkujeme také všem fanouškům, kteří dorazili,“ dodal Pekař.

Jiskra Mimoň - Sokol Ruprechtice 3:0 (1:0)

B: David 2, Matušek. R: Chládek. ŽK: 1:2, 100 diváků.

Mimoň: Michálek - Mikloda, Návesník, Roubík, Pekař (76. Beran), Šimanovský, David (79. Tandera), Nešpor, Pobuda, Ležák, Eichler (83. Matušek).

Lokomotiva Česká Lípa - Sokol Pěnčín 1:4 (0:2)

B: Lupšák - Matějíček, Vondrák. M. Žďárský, J. Žďárský. R: Turek. ŽK: 1:2, 50 diváků.

Lokomotiva: Podešva - Fanta, Lupoměský (46. Tomášek), Kubeš, Piršel, Horáček, Příhoda, Česenek, Lupšák (76. Plůcha), Sysel (43. Zeman), Konečný (81. Valenta).