„Chceme se fotbalem hlavně bavit. Uvidíme, na co to bude po té dlouhé pauze ve vyšší soutěži stačit,“ poznamenal Tomáš Fišer, jednatel týmu.

Lokomotiva se nakonec dočkala postupu do I.A třídy. Bylo to administrativní cestou. Museli jste v klubu o posunu do lepší soutěže hlasovat?

Postoupit do I.A třídy bylo naším cílem už v předcházejících sezonách. Buď se ale našel lepší tým, který skončil před námi, nebo nás v loňské, dobře rozehrané sezoně, zastavil koronavirus. Ten navíc dost zamával s naším kádrem, nastalo dost změň. Hlasovat jsme nemuseli, zájem hráčů, co v kádru zůstali a celkově vedení klubu byl takový, že si soutěž chceme zkusit.

Jak vůbec vypadala vaše letní příprava na podzimní část?

Trénovali jsme dvakrát týdně. Úterky byly zaměřeny na nabírání kondice, na pořadu dne byly výběhy mimo areál Lokomotivy. Pátky pak patřily nácviku herních situací a dalších různých herních cvičení. To probíhalo v Horní Libchavě, je potřeba jim poděkovat. Naše hřiště totiž prodělávalo každoroční letní údržbu.

Hráli jste nějaké přátelské zápasy?

Měli jsme jenom dva. Příprava byla krátká, do toho hodně zasahovaly dovolené, takže nemělo cenu hrát více zápasů. V prvním jsme zvítězili v Dubé 6:2, generálku jsme sehráli v Dubici. Nám ale v přípravě nešlo o výsledky. Šlo spíše o to, aby si na sebe zvykl náš obměněný kádr.

Už jste se zmínil o vašem hráčském kádru. Doznal tedy velkých změn?

V kádru byl velký průvan. Ať už vlivem dlouho covidové pauzy, či odchodů na volný přestup. Jsem moc rád, že zůstalo to jádro, které chce za Lokotku hrát. Z příchodů můžu jmenovat Tomáše Fandu, Tomáše Konečného a také navrátilce Honzu Sysla. Jsem také rád, že se vracejí kluci, kteří nám po delší pauze chtějí pomoct. (podle informací Deníku odešli do Skalice Stopa a Kliment).

Jak těžké je v téhle době sehnat kvalitního fotbalistu?

V jednání jsou ještě nějaká jména, ale na Českolipsku všeobecně není moc volných, kvalitních fotbalistů. Pokud necinkáte měšcem na kapsu hráčů, těžko se shání. Takovou cestou jít nechceme, radši dáváme přednost týmovosti, charakteru a vlastní mládeži. Nebránil bych se posílení. Uvidíme, co se ještě vyvrbí.

Sezonu začínáte na půdě Ruprechtic. Jaké cíle si vůbec dáváte?

Po té dlouhé pauze se chceme hlavně fotbalem bavit. Uvidíme, na co to bude po herní stránce stačit a jakou kvalitu budou mít naši soupeři. Myslím, že nahoře bude Chrastava, oba Pěnčíny, Rynoltice. Zbytek je pro mě neznámou.

Museli jste kvůli vyšší soutěži něco měnit?

Nic měnit nemusíme, zázemí je na Lokomotivě kvalitní. Přes léto proběhla regenerace hrací plochy, Musím říct, že co se týče areálu, tak předseda Jan Kubišta dělá opravdu velké věci.

Věříte, že se tahle sezona už konečně dohraje?

Chci věřit, že se další sezona dohraje! Nejen u nás se vynaložilo tolik úsilí. Jak ze strany hráčů, funkcionářů či lidí, kteří mají fotbal rádi. Ty nedohrané sezony způsobují, že ta snaha vyzní do ztracena. To všechno pak vede k zamyšlení, zda má smysl se tomu všemu věnovat.

Mimoň omladila. Cíle? Střed tabulky

Druhým zástupcem Českolipska v krajské I.A třídě je Mimoň. „Trénovali jsme bez přestávky a sehráli dva přípravné zápasy. Co se týče tréninkové docházky, mohlo to být lepší. Někdy přišlo deset hráčů, jindy patnáct. Bylo hodně dovolených,“ poznamenal Pavel Vít, trenér Mimoně. „Změn v kádru moc nemáme. Máme tu Konečného z Doks a Máru Michálka ze Skalice. Rádi bychom hráli v prostředku tabulky, ale těžko odhadovat, rok se nehrálo. Máme tady šest dorostenců, takže jsme trochu omladili,“ poznamenal Vít, který vzápětí dodal: „Věřím, že už se tahle sezona dohraje. Snad to nezastaví.“