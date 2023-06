Před posledním kolem měli všechno ve své moci. Jelikož v sobotu Bílý Kostel, nejbližší soupeř v boji o záchranu, jenom remizoval, musela v neděli Lokomotiva Česká Lípa vyhrát v Rozstání. To se ale nepovedlo, Lokotka si tím podepsala sestupový ortel a padá z I.A třídy.

Českolipská Lokomotiva prohrála v Rozstání 4:6 a spadla do I.B třídy. | Foto: DENÍK/Tomáš Honzejk

Vše zkomplikoval fakt, že z krajského přeboru nechtěl nikdo postoupit do divize. Odmítl to Pěnčín, Hrádek nad Nisou i Sedmihorky. Tím pádem z I.A třídy padají dva týmy. Kromě Hejnic, které odstoupily v průběhu soutěže, to padlo právě na Českou Lípu.

K záchraně by stačilo vyhrát zmíněný zápas v Rozstání. Lokotka sice dala čtyři góly, přesto prohrála 4:6.

„Byl to takový bezstarostný a pro diváky moc hezký fotbal, až mě to překvapilo. Šli jsme rychle do vedení. Jenže pak jsme vyrobili hloupou penaltu a za chvilku už jsme prohrávali. Kluci ještě dokázali vyrovnat, ale do poločasu Rozstání dalo další dvě branky. Po změně stran nám domácí odskočili na rozdíl čtyř branek, my jsme ale zase snížili a měli další šance. To platí i o domácích. Kdyby to skončilo 8:8, tak by se asi nikdo nemohl divit. Musím ale uznat, že domácí si výhru zasloužili,“ smutně pravil Radek Novák, trenér České Lípy.

Lokotka prostě prožila špatnou sezonu, jiné hodnocení se ani nenabízí. „Rozhodně jsme čekali víc. Jaro jsme přitom začali dobře. Pak jsme měli problémy s kádrem. Velkou komplikací byl fakt, že skončil brankář Jiří Podešva. Vše pak spadlo na mladého Honzu Poláka, který celé jaro musel chytat za tři týmy. Bylo toho na něj hodně. Nikdo to na něj nesvaluje, ale každý gól, co šel za ním, znamenal ztrátu. Je to škoda, I.A třída má svou kvalitu,“ pokračoval Novák.

Lokomotivu čekají nevyhnutelné změny. „Pár lidí je tady na „hostování.“ Kádr se obmění. Otázkou je, kdo se sežene. Situace s hráči na Českolipsku je zoufalá. Navíc běží termín volných přestupů. Moudřejší budeme v úterý 20. června, kdy to končí. Ale hráčská situace je spíše záležitostí vedení celého klubu. Za mě ale nebudeme nikomu bránit, aby někam odešel. Nějaké indicie už máme,“ zdůraznil.

Lokotka si setrvání v soutěži zkomplikovala daleko dříve. „Rozhodně jsme si to neprohráli v Rozstání. Na podzim jsme ve Vesci vedli 4:1 a prohráli 4:6. Proti Bílému Kostelu jsme dostali branku na 2:2 v nastavení. To jsou třeba body, které nám teď chybí. V loňském roce jsme na jaře navíc měli lepší sportovní formu, než v tom letošním. Měli jsme asi více štěstí, dávali jsme více branek a sbírali body,“ zakroutil hlavou.

Další důležitou otázkou je, zda Radek Novák zůstane ve funkci trenéra českolipské Lokomotivy. „Za mě je to teď otevřená situace. Víceméně se rozhodnu do konce tohoto týdne. Ale prozradím, že mám jinou nabídku,“ dodal na závěr.