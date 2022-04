„Nastoupili jsme jako favorité a z pohledu postavení v tabulce se čekalo, kolik dáme soupeři gólů. Ale, bohužel. Dobývali jsme, nemohli jsme se k soupeři dostat, nemohli se trefit. Byly to nervy. Ve třicáté minutě dostal červenou za předcházející dvě žluté David Scholz. A v první půli pak byl ještě jeden zákrok na vyloučení, ale to ohodnotil rozhodčí žlutou. Bylo u nás znát podráždění. Druhou půli jsme hráli o deseti. Hráli jsme i přesto o trochu líp, ale zase jsme nevyužili dvě stoprocentní šance. Když se nám podařilo vyrovnat, tak měl za faul Pivrnce soupeř výhodu penalty, kterou proměnil. Byl to zmar, soupeř dobře bránil. Od začátku jsme tentokrát neměli štěstí, nedařilo se nám. Možná jsme příliš namotivovaní jako favorité a z toho pak plynou nepřesnosti, podráždění a fauly. Na příští zápas se ještě mají někteří hráči vrátit, tak to prostřídáme,“ řekl kouč Pěnčína Miroslav Procházka, který byl z výsledku i výkonu pořádně naštvaný.

Na hřišti soupeře se nedařilo ani druhému mužstvu tabulky, Rychnovu. Ten v Chrastavě vyfasoval sedm gólů a vracel se domů s pořádnou porážkou.

„Naše první mistrovské utkání jsme jeli sehrát do Chrastavy, kde nás čekal první letošní kontakt s přírodní trávou. A také to bylo znát. Od začátku utkání jsme byli nepřesní v rozehrávce a všude o krok pomalejší. V poločase jsme udělali nějaké změny v rozestavení a mysleli si, že se vzchopíme. Ale opak byl pravdou a Chrastava nás doslova přejela a zaslouženě vyhrála. Bylo by zajímavé, jak bychom utkání odehráli v plné sestavě, jelikož nás trápí veliká marodka. Ale na to se nechceme vymlouvat. Náš výkon byl velice špatný,“ rozmrzele pravil trenér Rychnova Martin Procházka.

Na lavičku chrastavského kádru se vrátil trenér Michal Kolčava, jeho předchůdce Marek Tvrzník musel ze zdravotních důvodů celek opustit. „Je to tak, trenér Tvrzník měl potíže se zády,“ potvrdil změnu na trenérském postu sekretář chrastavského Spartaku Petr Rozmajzl.

Na vysoké výhře 7:0 se podílelo pět hráčů, dvakrát se trefili Michal Řezka a Marek Tvzník mladší, syn bývalého kouče a zimní posila, která přestoupila který přestoupil z Žibřidic. „Nehrál od začátku, dal dva góly, ale musí bojovat, aby byl v základní sestavě,“ řekl Michal Kolčava, nový hlavní trenér.

FOTO: Dubice zaskočila Jestřebí, Dubá obrala Lindavu

„Sedm nula se nevyhrává každý týden, hodnotím to pozitivně, hráči přistoupili dobře a vyhráli jsme zaslouženě. Byl to poctivý výkon ve všech řadách, navíc jsme takto jednoznačně porazili druhý tým tabulky a nyní na něj ztrácíme pouze ze čtvrtého místa jen čtyři body,“ řekl Kolčava.

Dobrý vstup do jara má Mimoň. Svěřenci Pavla Víta sebrali na hřišti Bělé bod za remízu 2:2 a bodově navázali na týden staré vítězství nad pěnčínským Sokolem.

„Máme bod, ale podle mě jsme měli vyhrát. Byli jsme lepší, ale paradoxně jsme prohrávali o dvě branky,“ kroutil hlavou Pavel Vít.

Hosté to nevzdali, díky Foubíkům srovnali. V 65. minutě se trefil Vít, za devět minut pro změnu Filip.

„V závěru jsme dokonce měli šanci utkání otočit, ale bohužel. Vstup do jara je velmi dobrý, minulé utkání proti Pěnčínu byl snad náš nejlepší výkon v sezoně. Teď nás čeká derby s Lokotkou. Pokud to zvládneme, dostaneme se v tabulce do většího klidu,“ dodal Vít.

A právě za Mimoň spadly Ruprechtice, které na umělé trávě v Harcově podlehly Košťálovu jasně 1:5. „Hráli jsme na hřišti, kde jsme se celou zimu připravovali. Sice chyběli čtyři hráči, ale to není omluva. To, co předváděli borci na place, by nestačilo ani na okresní přebor. Naštěstí jsme měli v brance Vavřicha, který toho spoustu pochytal. Náš výkon byl prostě ostudný,“ nebral si servítky Miloslav Cihlář, tajemník Ruprechtic.

V souboji dvou posledních týmů slavilo předposlední Doubí, které porazilo českolipskou Lokomotivu 4:2.

„Naprosto vyrovnané utkání, kterému by asi slušela remíza. Domácí ale byli přesnější v koncovce. Je to škoda, my jsme tam měli šance, které jsme nevyužili,“ řekl Petr Kabát, trenér České Lípy.