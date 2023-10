„Na jaře jsme doma vysoko prohráli, rozhodně jsme to nechtěli zopakovat. Přizpůsobili jsme tomu sestavu, abychom nedostali brzo branku. Studenec hrál zhruba dvacet minut velmi laxně, nebyl to ten tým, co tady hrál naposledy. My jsme se dostali do šance jako první, ale bohužel bez úspěchu,“ komentoval úvod utkání Marek Steinfest, kouč Mimoně.