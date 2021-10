Souboj prvního celku tabulky s posledním neskončil žádným debaklem: TJ Lokomotiva Česká Lípa – FC Pěnčín (JN) 0:2. „Byl to náš zatím nejpovedenější zápas sezony a konečně měl parametry I. A třídy. Zklamán jsem jen z výsledku, ale jinak kluky musím pochválit za přístup, bojovnost a nasazením. Dobrým taktickým výkonem jsme dobře vzdorovali a bylo o co hrát až do konce,“ řekl trenér v tabulce poslední českolipské Lokomotivy Petr Kabát.

Solidní výkon by mohl podle jeho slov mužstvu pomoci. „Mělo by to být povzbuzení, protože na naší hře a její organizaci byl vidět posun. Pěnčín je kvalitní tým, ani neměl všechny hvězdy, ale oni mají široký kádr a hráli dobře. Když to shrnu, tak je výsledek zasloužený,“ uvedl Kabát.

Za Pěnčín k utkání řekl hrající manažer Adam Pelta: „Byl to zápas na jednu bránu. My jsme v prvním poločase měli hodně šancí, ale neproměnili jsme. Do druhého poločasu trenér udělal dobré střídání, tím jsme hru oživili. Dali jsme rychle gól a šli jsme za vítězstvím. Pak jsem přidal druhý gól. Hrozně spalujeme šance. Tři body bereme, po dvou remízách už jsme potřebovali vyhrát. Byli jsme o hodně lepší a bylo to zasloužené vítězství.“

Nejsledovanějším zápasem 12. kola, který sledovalo 158 platících diváků, byl souboj ambiciózních celků z popředí tabulky, ve kterém SK Jívan Bělá nestačil doma na Chrastavu a podlehl ji 1:5. Rozhodnuto bylo už v prvním poločase, kdy si hosté vypracovali čtyřgólový náskok. Poražení jsou tedy třetí, vítězové šestí.

„Nám se ten první poločas povedl, z pěti šancí jsme dali čtyři góly. Soupeř byl překvapený, jak se nám dařilo a my nabírali více a více sebevědomí. Po přestávce domácí změnili rozestavení a my jsme další šance nevyužili,“ řekl Marek Tvrzník, trenér Spartaku Chrastava s tím, že výsledek je pro domácí až krutý: „Ten výsledek dění na hřišti neodpovídá, průběh byl vyrovnanější. Bělá nejsou žádní tichošlápci, vítězství si proto hodně ceníme. Pěnčín a Bělá jsou absolutně nejsilnější v celé soutěži,“ dodal chrastavský kouč.

Druhý v tabulce Spartak Rychnov si poradil s Rynolticemi výhrou 4:2 (0:1), připsal si na hřišti soupeře tři body a pojistil si v tabulce druhé místo.

Nedaří se Mimoni, která za posledních pět zápasů získala jediný bod! O víkendu nestačila doma na Bílý Kostel, když prhárla 1:2. „Po mém návratu jsem doufal, že předvedeme lepší výsledek po posledních nepodařených zápasech. Bohužel naše hra nebyla ideální a měli jsme problém překonat soupeře, který hrál velmi defenzivní hru. Ale za výsledek utkání si můžeme hlavně sami, nedůraznou defenzívou a útokem, který nebyl vůbec nebezpečný. Je potřeba opět žačít od základů a zase se dostat do herní pohody, kterou jsme měli před několika zápasy,“ uvedl Zdeněk Pekař, fotbalista Mimoně.