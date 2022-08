Skalice, která by měla patřit k úzkému okruhu favoritů na přední příčky, začala skvěle. Doma přejela Frýdlant 5:0 a do nového ročníku vykročila pravou nohou.

„Výsledek dopadl velmi dobře, herně to dopadlo také dobře. Defacto jsme složili nový tým, měl jsem trochu obavy, ale vlítli jsme do toho na sto procent. Výhra je zasloužená, mohli jsme dát daleko více branek. Hru pozvedli i střídající hráči. Uvidíme, jestli to potvrdíme v dalším zápase na půdě Frýdlantu. Tam se ukáže, jak na tom skutečně jsme. Doufám, že to nebyla jen krátká euforie,“ pochvaloval si Baťka.

Bod za remízu 1:1 připsala Stráž pod Ralskem, který doma plichtila s Frýdlantem. „Sice jsme jenom remizovali, ale náš výkon snesl přísné měřítko. Frýdlant má kvalitu, sehráli jsme proti němu vyrovnanou partii. Při troše štěstí jsme mohli i vyhrát,“ uvedl Karel Knejzlík, kouč Stráže. Obě branky padly na konci prvního poločasu. Domácí dostal do vedení ve 42. minutě Špivák, který proměnil penaltu. Ovšem za minutu bylo srovnáno. Po dlouhém autu Štrbáka vyrovnal po zmatku v domácím vápně Mazánek.

„Po změně stran měl dvě dobré šance Biedermann, ovšem nedal. A když hosté také neudeřili, skončilo utkání zaslouženě remízou,“ dodal Knejzlík.

Drbat hlavu si musí v Novém Boru. Tamní fotbalisté rozehráli part proti nebezpečné Višňové skvěle. Vedli 2:0 a 3:2. Ovšem nakonec padli 3:4 a dohrávali bez vyloučeného Třešňáka. „Měli jsme výborný začátek, dvakrát se trefil Džavík, hosté byli jako opaření,“ hlásil Jiří Obrovský, sekretář Nového Boru. Jenže hosté do poločasu snížili, domácím se navíc zranil Broschinský.

Po změně stran Višňová vyrovnala, Stromecký ale dostal Bor opět do vedení. Závěr ale patřil soupeři. „Čtvrt hodiny před koncem Višňová vyrovnala, v samotném závěru pak díky Michálkovi hosté výsledek otočili. Prohráli jsme, snaha a bojovnost nechyběla,“ dodal Obrovský.

Nováček z Mimoně začal svou misi v krajském přeboru zaslouženou porážkou 0:3 v Sedmihorkách, když o osudu utkání rozhodla první půl hodina. Hostům nepomohl ani nový trenér Jan Studenovský. Zkušený kouč, který naposledy působil v Žandově, vystřídal Pavla Víta. „Byla to opravdu rychlá akce, to jsem ještě nezažil,“ uvedl Studenovský ke svému novému angažmá.

Premiéra ale nebyla podle jeho představ. „Když jsme dostali třetí gól, bál jsem se, aby z toho nebyl debakl. Je vidět, že kluci si na tuhle soutěž musí prostě zvyknout. Je to tady rychlejší a kvalitnější. Nebyli jsme kompletní, byly tam dovolené a jedno zranění. Cílem je záchrana, bude to těžké, zkusíme to zvládnout,“ má jasno.