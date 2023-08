Hned tři nováčci z Českolipska zahájili svou pouť v západní skupině krajské I.B třídy. V prvním kole slavily výhru 4:1 jak Staré Splavy, tak rezerva českolipského Arsenalu. Lindava prožila těžkou zkoušku v Jablonném v Podještědí.

Arsenal Česká Lípa B (modrá) doma porazil Osečnou 4:1. | Foto: Jaroslav Marek

Tři branky od 76. do 79. minuty rozhodly utkání Arsenalu B proti Osečné. Domácím tím zlomili stav 1:1 a připsali si první body do tabulky. „Do utkání jsme nastoupili dle našich představ, v nasazení, bojovností, rychlosti a již ve 4. minutě jsme šli do vedení, kdy se trefil Karel Kaňkovský. Brankou jsme byli nabuzení a chtěli přidat další, ale to se nám nedařilo. Šance jsme pálili jak na běžícím pásu. Koncovku jsme špatně řešili nebo nás vychytal soupeřův brankař. V poločase jsme měli vést rozhodně větším rozdílem. Druhý poločas jsme hodně polevili a hra se vyrovnala, soupeři se dokonce podařilo vyrovnat, a to po naší ztrátě na polovině hřiště, kdy šel následně soupeř do otevřené obrany. Nedařilo se nám překonat brankáře Osečné, chyběl klid v zakončení. Nakonec se nám výsledek podařilo upravit, když jsme během tří minut vstřelili hned tři branky. Konec zápasu jsme dohráli už v klidu. Spokojenost je pouze s výsledkem, s předvedenou hrou a zakončováním nikoliv," zhodnotil vše Tomáš Kucr, kouč Arsenalu B.

Staré Splavy doma porazily Nové Město pod Smrkem 4:1, kdy těžily z dobrého vstupu do utkání. „Předem bych rád řekl, že se novým trenérem stal Roman Švarc. Před zápasem jsme si řekli, že na soupeře prvních deset minut vlítneme. To se povedlo a my se dostali do dvoubrankového vedení. Měli jsme více ze hry, ale kluci z Nového Města měli také pár nebezpečných útoků. V průběhu všem ubývaly síly, teplé počasí bylo znát," pravil Martin Jakša, dnes už bývalý hrající trenér Starých Splavů.

„Rozhodčí zápas vyloženě nezvládal a hrubě ovlivnil utkání. Z naší strany velká nespokojenost. Vše se zhatilo ve 40. minutě, kdy byl vyloučen Luboš Suk za kritiku rozhodčího. Luboš dostal ve výskoku loktem, tekla z něj krev a hráč soupeře nedostal ani žlutou kartu. Později byl na rentgenu v nemocnici a ukázalo se, že má naštípnutou kost pod okem a zlomený nos. Před poločasem jsme mohli snížit na 1:2, kdy jsme po závaru stříleli do prázdné brány, ale hráč soupeře na brankové čáře plácl do míče rukou. Bohužel to neviděl jak hlavní rozhodčí, tak ani postranní. Zářez jako prase. Ještě do poločasu jsme vyrobili penaltu a bylo po zápase," hodně se zlobil Dušan Jalovičár, trenér Nového Města.

„Podle mě to byly sporné situace. Bohužel pro soupeře ta první situace nedopadla, od té doby hosté komentovali každý výrok sudího, čímž si podle mého názoru vůbec nepomohli," dodal Jakša.

Lindava prohrála v Jablonném v Podještědí 2:6, když skóre korigovala ve druhém poločase. „Výsledkově to vypadá jednoznačně, ale ve finále to zase tak hrozné nebylo. Celé utkání ovlivnily dvě hluché pasáže z naší strany, kdy jsme dostali během několika minut rychlé branky. Snažili jsme se celý zápas držet nasazení a disciplínu. Zhruba od 65. minuty jsme přebírali iniciativu, ale bylo to pozdě. Začala nám velká škola, ta kvalita vyšší soutěže je znát. My si musíme zvyknout na větší tempo. Věřím, že si to co nejdříve sedne," doufá Ondřej Mareš, kapitán Lindavy.