MIMOŇ – BĚLÁ 0:2 (0:2)

Zcela rozdílné pocity panovaly v kabinách obou týmů po závěrečném hvizdu. Zatímco domácí podruhé v řadě padli a jsou předposlední, hosté jsou na čele krajské I.A třídy.

„Řekl bych, že to byl celkem povedený zápas s kvalitním soupeřem. Jediné, co nás trápilo bylo to, že jsme dostali dva poměrně laciné góly. Sami jsme naopak nebyli schopni proměnit žádnou z našich šancí. A bez gólů se vyhrát nedá. Ale jsem rad, ze herně byl fotbal z naší strany poctivý a odmakaný,“ podotkl Zdeněk Pekař, fotbalista Mimoně.

SEMILY – KRÁSNÁ STUDÁNKA 1:3 (0:0)

Pozici nejlépe postaveného celku Liberecka v soutěži předvedla Krásná Studánka, která v zajímavém duelu a hlavně po velkém obratu přivezla tři body ze Semil.

Domácí dostal sice do vedení v 69. minutě Reichl, avšak hosté třemi góly v závěrečných třinácti minutách otočili. Hrdinou utkání se stal autor všech tří tref a tedy i hattricku Michal Devátý, jenž se trefil v 77., 86. a nakonec ještě v 89. minutě.

„Měli jsme problémy se sestavou, proto jsme změnili rozestavení, hráli zezadu, na brejky a domácí s tím měli problémy. Dvacet minut před koncem jsme sice po individuální chybě inkasovali, ale v závěru potvrdili kvaitu a hattrickem MIchala Devátého otočili,“ řekl k utkání nakonec spokojený trenér Krásné Studánky Milan Bláha.

RYCHNOV – CHRASTAVA 2:1 (0:1)

Druhou porážku za sebou si připsala v I. A třídě Chrastava. Třebaže vedla po chladnokrevně proměněné penaltě Patrmana z 22. minuty, domácí v závěru skóre otočili ve svůj prospěch – v 72. minutě vyrovnal Podstavek, v 82. Dupač upravil na konečných 2:1.

„My jsme vedli 1:0 z penalty, hráli jsme opět výborný zápas, soupeře přehrávali, ale naše černá můra je neproměňování vyložených šancí. Měli jsme jich šest a to takové, které dávají i malé děti. I domácí fanoušci ocenili náš výkon a kdyby se nám dařilo v koncovce lépe, tak jsme mohli sebrat vítězství 5:2,“ řekl trenér poražených Marek Tvrzník, kterého výsledek očividně mrzel..

LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA – DOUBÍ 5:3 (1:2)

Po třech porážkách v řadě se českolipský nováček konečně dočkal vítězství. Doma sice v poločase proti Doubí prohrával, ukázal však dobrou morálku a utkání otočil.

„Hosté vstoupili do zápasu mnohem aktivněji, byli sebevědomější. Na nás byla vidět určitá nervozita, přeci jen jsme neměli ani bod. Nebylo to prostě ono,“ měl jasno Petr Kabát, kouč českolipské Lokomotivy. Domácí prohrávali 0:2, do poločasu ale Lokotka dokázala snížit. „Jakoby se Doubí uspokojilo, kontaktní branka byla důležitá,“ podotkl.

Skóre se rychle měnilo. Domácí srovnali na 2:2, vzápětí šlo ale Doubí opět do vedení. Nováčka to ale nezlomilo. „Kluci nepolevili, byli aktivní, donutili soupeře k chybám a nakonec utkání otočili. Tohle jsme potřebovali. Věřím, že se nám bude lépe trénovat i hrát,“ dodal Kabát.