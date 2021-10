Českolipským týmům se bohužel nedařilo. Mimoň dorazila do Rychnova v jedenácti lidech a prohrála 0:3. Sérii porážek natahuje Lokomotiva Česká Lípa, která prohrála v Bílém Kostele 2:5 a ztratila sedmý zápas v řadě.

FC PĚNČÍN – JIVAN BĚLÁ 2:2 (0:2)

K remíze na domácím hřišti uvedl hrající manažer Pěnčína Adam Pelta: „Máme hodně zraněných, někteří hrají napůl i se zraněním. Trenér hodně točí sestavou a není to úmyslné, je to potřeba kvůli aktuální situaci v týmu. Nejsme teď v optimální pohodě, ale druhá remíza ještě nic neznamená. Takový je fotbal. Nemůžeme každého porážet. Důležité je, že hrajeme. Zatím jsme neprohráli, nikdo nás ještě „nezavřel“ Úplně dobře jsme ale hlavně v první půli nehráli. Ve druhé jsme hru oživili, šli jsme do velkého tlaku, ale neproměňujeme šance. Od začátku soutěže s tím máme problém. Vytvoříme si spoustu šancí a nedokážeme je proměnit v gól. Trestuhodně je spálíme nebo takové situace řešíme hrozně složitě. Podle mne nám chybí jednoduchost, hlavně jednoduché zakončení. Moc hru kombinujeme. Ale jinak si soutěž užíváme."

A co na remízu řekl kouč týmu Miroslav Procházka? „První půle z naší strany dobrá nebyla. Soupeř dobře bránil. My jsme měli několik šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. O poločase bylo dvojí střídání, směrem do ofenzivy jsme to oživili. A to se vyplatilo. Srovnali jsme na dva dva. Věřil jsem, že to ještě strhneme na svoji stranu, měli jsme zase pár šancí i pološancí. Ale oni to už ubránili a zápas skončil remízou. Vůbec nesnižuji výkon Bělé, naopak měli pár šancí a my jsme měli kliku, že je nevyužili. Udělali jsme dvě změny a to bylo ku prospěchu. Ale na vítězný gól jsme už nedosáhli,“ zalitoval trenér a dodal: „Teď hrajeme v České Lípě, šance dostanou i další kluci ze širšího kádru, máme jich dvacet dva, takže mám z čeho vybírat. Třeba přesvědčí a dostanou další šanci. „Trenér Pěnčína se už byl také podívat na výkon Mimoně, se kterou také ještě budou hrát. „Mimoň je hratelná, mohlo by to dopadnout dobře,“ doufá trenér.

SPARTAK RYCHNOV – JISKRA MIMOŇ 3:0 (0:0)

Rychnovu se daří. V dalším zápase I.A třídy si doma body vzít nenechal. Ale, že to nebylo jednoduché, potvrdil i trenér Martin Procházka. „Jsem spokojený, je to druhý zápas s nulou. A myslím, že jsme potěšili i fanoušky, kterých přišlo dost. První poločas skončil bez gólů. V něm jsme se docela trápili. Ve druhém poločase jsme ale už domácí přehráli. Bylo jich pouze jedenáct, neměli nikoho na střídání. Měli jsme navrch skoro celý zápas, ale v první půli se nám nepodařilo dát gól. Ale ve druhém už to bylo jednoznačné. Další zápas ale bude těžký, o víkendu jedeme do Rynoltic. Tam se hraje těžko, doma moc neprohrávají. Uvidíme, co se tam bude dít. Po zápase jsem všechny pochválil, ale teď už se zase připravujeme na sobotní utkání.“

KRÁSNÁ STUDÁNKA – RUPRECHTICE 0:5 (0:3)

Teprve třetí porážku v sezoně nečekaně utrpěla Krásná Studánka. A třetí výhru urvaly Ruprechtice. „Kluci to odmakali, byl to týmový výkon a na jeho základě se zvedly i individuality. Máme radost, protože to byl venku a v derby dobrý výkon,“ uvedl trenér vítězného celku Michal Řezka. „Derby jsme, bohužel, nezvládli, dělali jsme velké individuální chyby v obraně a naopak nedokázali jsme využít šance, kterých jsme měli v prvním poločase celkem dost. Musíme tento nepovedený zápas hodit za hlavu a připravit se na další utkání,“ řekl Milan Bláha, trenér poražené Krásné Studánky.