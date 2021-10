Nejlepší tři kluby dělí jediný bod, čtvrté jsou po výhře ve šlágru 11. kola SK Žibřidice.Nejlepší tři kluby dělí jediný bod, čtvrté jsou po výhře ve šlágru 11. kola SK Žibřidice.

ŽIBŘIDICE – ROZSTÁNÍ 2:1 (1:0)

Před 200 diváky se hrál v boji o popředí tabulky zajímavý zápas. Ve 33. minutě si dal vlastní gól Jan Tomáš, za hosty v 57. minutě vyrovnal Dominik Bolina, avšak o chvilku oozději strhl vítězství na domácí stranu Marek Patka. „Byl to zápas dvou různých poločasů, v tom prvním jsme byli lepší mi, ale dali jen jeden gól, ve druhém se dařilo soupeři, ale vzešla z toho výhra,“ řekl žibřidický předseda Antonín Toločko s tím, že zejména pro nezaujatého diváka se hrál pohledný, kombinační a zajímavý fotbal.

VTJ RAPID LIBEREC – HODKOVICE 3:0 (1:0)

O překvapení kola se postaral liberecký Rapid, který doma poradil Hodkovice a uštědřil jim teprve druhou porážku v sezoně. „To jsem čekal, že to bude lepší mančaft, neukázali skoro nic. My jsme jen čekali než se otevře brána. Druhý poločas jsme měli pod kontrolou a poslali tam dorostence, ročníky 04 a 05. Máme menší hřišti a mladé běhavé kluky, doma se nám daří a jsme spokojení,“ uvedl trenér Rapidu Václav Routa.Domácí dostal do vedení krátce před poločasem Radek Holas, vítězství pečetil dvěma góly v závěrečných deseti minutách Roman Gschwentner.

FC KAMENICE – ŽANDOV 6:0 (2:0)

„Byli jsme v roli favorita, v prvních minutách jsme si s tím nevěděli moc rady. Hosté víc drželi míč a my se nemohli dostat do tempa. Vše se začalo obracet po čtvrt hodině, kdy nás dostal do vedení Sedláček, o chvilku později se prosadil Hruška. Ve druhém poločase jsme hru zpřesnili a zrychlili. Pak už byl zápas jednoznačně v naší režii,“ uvedl Jakub Serdel, hrající předseda FC Kamenice.

A jak zápas viděl Jan Studenovský, trenér Spartaku Žandov? „Stejná mizérie, jako v předešlých zápasech. Letos už určitě nedáme gól. Nějaké šance tam byly, ale soupeř byl prostě lepší. Musel jsem do sestavy dát tři patnáctileté kluky. Řešíme také zdravotní problémy, dva hráči nehráli kvůli kartám. Kádr se mi aktuálně tak trochu sype.“

TJ DOKSY – STRÁŽ NAD NISOU 5:0 (3:0)

„Zasloužené vítězství, soupeř toho moc nepředvedl, čekali jsme od něj víc. Pro nás je to samozřejmě dobrý výsledek. Byl to důležitý zápas, tři body jsme hodně potřebovali,“ řekl Karel Kapoun, předseda TJ Doksy.

DUBNICE – HRÁDEK NAD NISOU B 1:0 (0:0)

Rudolf Věchet, trenér TJ Dubnice označil zisk tří bodů za vydřený. „Vydřené vítězství. Byl to vyrovnaný fotbal, šance měly oba celky. Hrádek se prezentoval velice dobře. Nás vysvobodila hlavička po rohovém kopu. V závěru jsme hráli o deseti, ale tři cenné body jsme udrželi.“

FK CVIKOV – JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ 3:2 (3:0)

Pět branek padlo ve Cvikově. „Za tři body jsme rádi, povedl se nám hlavně první poločas. Kluci hráli dobře a zodpovědně. Dva pěkné góly dal Vávra. Ve druhém poločase hosté sice snížili, ale druhý gól padl až v nastaveném čase,“ uvedl Jan Záhorský, trenér FK Cvikov.