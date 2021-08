Zvykli si hrát nahoře

Fotbalisté Kamenice měli poměrně poklidnou letní přípravu. „Po prvním přípravném bloku jsme ten druhý začali 2. července. Trénovali jsme dvakrát týdně. V přípravě jsme remizovali 1:1 ve Stružnici a prohráli 4:7 s béčkem českolipského Arsenalu,“ řekl Jakub Serdel, hrající předseda klubu. „Hráčský kádr se nám vlastně nezměnil. Ambice? Rádi bychom hráli zase někde nahoře, takže do pátého místa. Snad už se nic zásadního dít nebude a sezona se dohraje,“ dodal Serdel.

Příprava ve Cvikově? Nic moc

Fotbalisté Cvikova by se rádi pohybovali v horních patrech tabulky. Jenže… „Příprava byla špatná. Museli jsme zrušit dva přípravné zápasy. Byla tam svatba a pár zraněných hráčů. Příchody? Ty žádné nejsou, kádr zůstává stejný. Ambice? Postoupit. Ale bude tam řada velmi silných týmů. Bohužel se bojím toho, že se sezona zase nedohraje,“ zhodnotil vše Jan Záhorský, kouč Cvikova.

Nováček neví, co čekat

Dubnice se těší na krajskou soutěž, tým zkušeného kouče Rudolfa Věcheta vyhlíží start I.B třídy. „Příprava byla dobrý, porazili jsme třeba 5:1 Českou Lípu B. To nám ještě chyběl můj syn Radim, náš kanonýr. Hráli jsme ještě v Rynolticích. Samozřejmě nám do přípravy promluvily dovolené. Ale jinak musím kluky pochválit, připravovali jsme se poctivě. Věřím, že jsme dobře připraveni,“ zdůraznil Věchet.

Co nového v hráčském kádru nováčka nejnižší krajské soutěže? „Začal s námi trénovat mladičký Pepa Němec, řešíme přestup Jiřího Krause z Jestřebí. To je kvalitní posílení, věřím, že mám z čeho vybírat. Bez alibismu věřím, že budeme hrát důstojnou roli. Bude to těžké, moc nevíte, co čekat od ostatních týmů,“ dodal Věchet.

Doksy načínají novou éru

Fotbalové Doksy v letní přípravě.Zdroj: Zdroj: FK DoksyFotbalové Doksy vstupují do nové éry své historie. Tým, který byl v poslední době zvyklý, okupovat nejvyšší příčky krajského přeboru, zahajuje novou sezonu v I.B třídě. Z původního kádru zůstal kapitán Michal Vaňátko. Novým trenérem se stal Jiří Rynekr, který si z Mladé Boleslavi přivedl dva hráče. Doksy v přípravě prohrály s dorostem českolipského Arsenalu 3:7, pak porazily Horní Polici 3:1.

Žandov by rád hrál střed tabulky

„Letní přípravu jsme začali 6. července. Trénovat budeme dvakrát v týdnu. Máme v plánu dva přípravné zápasy. V sobotu 17. července to bude proti Jablonnému v Podještědí, o týden později nás čeká Dubice. Po rozvolnění jsme trochu potrénovali, byl tam přátelák proti Dubici. Spíše bylo potřeba, abychom začali zase fungovat,“ přiznal Tomáš Vaníček, hrající předseda Spartaku.

Cíle v kabině Spartaku jsou jasné. Udržet krajskou soutěž, nejlépe se pohybovat v jejím středu. „Záchrana je prvořadým cílem, byl bych moc rád za horní polovinu,“ má jasno. Na Žandov čekají ve skupině západ nové celky z Českolipska. I.B třídu budou hrát Doksy (pád z krajského přeboru) a Dubnice (postup z okresního přeboru). Do I.A třídy pak poskočila Lokomotiva Česká Lípa.

„U Doks nevíme, v jakém budou hrát složení. Dubnice? Víme, jaké je tam hřiště a jaký se tam hrál fotbal. Nakopávané dlouhé míče. Soupeři přicházejí a odcházejí. I.B třída je daleko vyrovnanější, než okresní přebor. Než se poslední ročník ukončil, tak jsme na tom nebyli dobře. Měli jsme těžký los. Než se ale soutěž zrušila, tak jsme dokázali porazit Lokotku. Tady je vidět, že tým zespoda může porazit tým z vrchu tabulky,“ pokýval hlavou.