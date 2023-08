„Odešlo nám šest hráčů základní sestavy. Máme to hodně mladé, pro dorostence je ten přechod do dospělého fotbalu prostě komplikovaný. Bude záležet na tom, kdy si na to zvyknout. Obávám se, aby to netrvalo dlouho. Abychom třeba nespadli do I.B třídy,“ hořce se usmál Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru. „Vůbec nám nepomohlo, že jsme v prvním zápase chytli tak těžkého soupeře,“ dodal trenér, který měl na hřišti i zkušeného útočníka Stromeckého, který ale uvažuje o přestupu do Žibřidic.

„Je to skvělý start, ale rozhodně výsledek nepřeceňujeme, protože Nový Bor byl oproti minulému ročníku oslaben, nějací hráči mu chyběli a nastoupili mladí kluci,“ řekl k nečekané vysokému rozdílu ve skóre šéf domácího celku Ondřej Holeček, jenž je v rekonvalescenci po operaci kolena.

Dvě stovky domácích fanoušků se dočkali dvou hattricků, o které se postarali David Chmátal a Dominik Švejkovský. „Rychlé branky nás uklidnily a pak už mělo střetnutí jednoznačný průběh. Příští zápas v Chrastavě bude určitě o něčem jiném,“ nepochybuje Holeček.