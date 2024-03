Devět branek na podzim nasázel do sítě soupeřů Zdeněk Baťka mladší. Útočník SK Skalice u…

Staré Splavy poločas živily naději na dobrý výsledek, nakonec ale lídrovi západní skupiny jasně podlehly. „Výsledek je pro nás krutý, měli jsme další šance, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Musím uznat velkou kvalitu soupeře. Má dobrý a běhavý tým, na hrotu je střelec Kaňkovský, který to umí uklidit,“ přiznal Oldřich Beránek, vedoucího domácího týmu.

„První poločas byl vyrovnaný, domácí mohli být klidně ve vedení. Rozhodl náš nástup do druhé půle, kdy jsme dali dva rychlé góly a bylo hotovo. Zápas i pro několik našich chyb hodnotíme kladně a klukům patří pochvala za dobře zvládnuté utkání a vstup do jarní části sezóny,“ zhodnotil vše Tomáš Kucr, trenér Arsenalu Česká Lípa B.

Lindava – Kamenice 1:1 (0:1)

Vyrovnané utkání se hrálo na českolipské umělé trávě, kde se nakonec zrodila zasloužená remíza. Hosty dostal v 11. minutě do vedení Miklovič, v 73. minutě vyrovnal lindavský Kašubiak.

„Byl to zápas dvou poločasů. V prvním byla lepší Kamenice, ve druhém zase my. Další domácí utkání už budeme hrát na našem hřišti,“ stručně pravil Lukáš Havlas, trenér Lindavy.

„První poločas byl dobrý, dali jsme brzy gól a vypracovali si další střelecké příležitosti. Nic jsme z toho ale nevytěžili. Po změně stran Lindava hru srovnala, bylo to nahoru dolů, po naší chybě pak soupeř srovnal. Když to sečtu, tak je remíza zasloužená,“ přiznal Bohuslav Najman, trenér Kamenice.

Cvikov – Lokomotiva Česká Lípa 3:2 (1:0)

Prohrávali 1:2, navíc dohrávali po vyloučení Severy od deseti. Nakonec ale domácí Cvikov dvěma góly utkání otočil a v boji o záchranu slavil cenné tři body.

„Byl to neurovnaný zápas, na obou stranách bylo hodně nepřesností. Měli jsme dobrých patnáct minut, pak byla Lokotka lepší, byla hodně na míči, přesto jsme poločas vyhráli,“ podotkl Pavel Sehnal, trenér vítězného Cvikova.

Po změně stran ale Lokotka, díky dvěma zásahům Sedláčka utkání otočila. „V tu chvíli to nevypadalo dobře. Hráči se ale semkli a utkání otočili. Třetí trefa soupeře zlomila a my už do dohráli. Musím mužstvo pochválit, odvedlo obětavý výkon a dokázalo si, že může vyhrát i v deseti,“ podotkl Sehnal.

„Jsme samozřejmě zklamaní, to je jasné. Za stavu 2:1 jsme měli další dvě šance. Kdybychom dali třetí gól, bylo hotovo. Domácí nám pak bohužel ze dvou útoků dali dva góly, pak to z naší strany byla křeč. Musíme to napravit za týden proti Doksům,“ shrnul vše Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.

Doksy – Hodkovice 1:0 (1:0)

Doksy hodily za hlavu výsledkově nepovedenou zimní přípravu a do jarní části odstartovali těsnou výhrou 1:0. „Hráči do utkání vstoupili s chutí a od začátku se pustili do soupeře. Měli jsme šance, na druhou stranu nás podržel brankář Vorlík. Jedinou trefu zápasu obstaral Martin Kněžour. Po změně stran tempo opadlo, šance byly na obou stranách, výhru jsme udrželi. Bylo to slušné a vyrovnané utkání, ve kterém jsme byli o trochu šťastnější,“ zhodnotil utkání Karel Kapoun, předseda TJ Doksy.