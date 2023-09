„Uměl bych si to představit ještě lepší, ale za druhou výhru v řadě jsme rádi. Po vítězství nad Vescem se kluci semkli,“ řekl hostující trenér Peter Sulo.Mimoň sice dostal do vedení v 26. minutě Zdeněk Pekař, ale hosté Jakubem Flesnerem bleskově srovnali a v 35. minutě dokonal obrat Tomáš Stibor.

„Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných, pak nás domácí potrestali za chybu. Naštěstí jsme během pěti minut otočili,“ popsal první dějství Sulo s tím, že po obratu byl už jeho tým lepší.

Zádrhel však nastal pro hostující partu čtvrt hodiny před koncem, kdy rozhodčí Tomáš Urbánek za kopnutí soupeře zezadu do zad v přerušené hře vyloučil střelce druhé hostující branky – Stibora. „Karta byla zasloužená, za faul. V závěru jsme se snažili udržet výsledek a neudělat chybu. V deseti to dohráli od 76. minut na morál,“ chválil kouč Doubí.

Trenér Mimoně Marek Steinfest si po domácí porážce sypal popel na hlavu. Zmínil, že výsledek jde plně za ním. „Před zápasem jsem v sestavě jedno okénko. Pozměnil jsem to a byla to rozhodující chyba. Ten kluk, který tam nastoupil udělal dva kiksy, ze kterých jsme dostali oba góly. Porážku tak beru na sebe,“ kroutil hlavou Steinfest.

Jeho svěřenci přitom utkání, které nakonec prohráli 1:2, začali dobře. „Tlačili jsme se do koncovky, náš tlak se postupně stupňoval. Po rohu jsme šli do vedení. Jenže pak přišlo uspokojení, hodně jsme ztráceli míče a hosté to rychle otočili. Poločas jsme dohrávali hodně odevzdaně,“ přiznal.Po změně stran se Mimoň snažila vyrovnat, tlak byl pouze platonický. „V kabině byla bouřka. Ale pomohlo to jenom k tomu, že se kluci snažili a po hřišti jezdili. Bohužel jsme se do žádné velké šance nedostali a Doubí si to pohlídalo,“ konstatoval.

Stráži zoufale chybí branky. Reitmajer bude chybět do konce podzimu

Jeho tým tak zůstává po sestupu z krajského přeboru na předposledním místě I.A třídy. Krom neustálých změň v sestavě chybí také více branek. „Koncovku bychom měli zlepšit, ale nemáme kvalitního útočníka. Kluk, který mi tam hraje, je už starší. Má období, kdy dává hodně branek. Teď má ale to horší období. Kluk, který by tam mohl hrát, musí nastupovat v obraně,“ dodal Marek Steinfest.