„Jeli jsme si pro tři body a máme je. Vyhráli jsme zaslouženě. Kluci byli celý zápas lepším týmem, v závěru jsme si to sami zkomplikovali,“ řekl chrastavský trenér Michal Kolčava, podle kterého mohl jeho Spartak nasázet klidně sedm gólů.

„Za tři body jsme určitě rádi. Jestli první výhra mužstvo uklidní a dostane do pohody? No, to nevím, ale vítězství si ceníme,“ dodal.

Za Stráž sice už konečně nastoupil střelec Radim Věchet, který se prosadil, tým z Českolipska se ale trápí směrem do ofenzivy. Chyběl například kapitán Mitáč.

„Dali jsme zatím dvě branky a to je málo. Hosté byli lepší, nás podržel brankář. V závěru jsme tam dali tyčku a mohli i vyrovnat. Nedáváme góly a nevytváříme si moc šancí. Zatím je to slabota,“ hlesl sekretář Stráže Ladislav Poncar.

V dalším kole hraje týmu Českolipska důležité utkání v Nové Vsi u Liberce, kde na ně čeká Rapid Liberec, další nováček, který zatím nebodoval. „Nemají ani bod, ale je to hodně mladý tým. Uvidíme, jak to tam dopadne," dodal Poncar.