Stejně jako celý sever Čech, i Nový Bor se musel vypořádat s prakticky vůbec první sněhovou nadílkou letošní zimy. Novoborský správce hřiště Kubeš měl co dělat, aby se mohlo hrát, svůj úkol ale zvládl na jedničku. Navíc do zápasu sám nastoupil.

Svižnějším startem disponovali domácí, na jílovského brankáře šel jeden útok za druhým. Čisté konto nakonec držel do čtrnácté minuty, kdy ho prostřelil Stromecký. Do šaten se ale nakonec šlo za stavu 1:1, hosté stihli vyrovnat. Jílovému navíc vyšel i začátek druhého poločasu, kdy se dostalo do vedení. Remízu nakonec zachraňoval z pohledu Nového Boru až minutu před koncem základní hrací doby svým druhým gólem Stromecký.

Nový Bor tak zakončil osmizápasový maratón přípravných utkání s velmi solidní bilancí pěti výher, jedné remízy a dvou porážek, které tým schytal od Roudnice nad Labem a Dobrovice.

„Od počátku ledna probíhala náročná zimní příprava, účast na trénincích byla uspokojující. Hráči nyní budou trénovat a o víkendu mají volno. Pak nás čeká pohárové utkání a po něm už jdeme na mistráky,“ zaznělo z šatny Nového Boru.

FC Nový Bor – FK Jílové 2:2 (1:1)

Branky Nového Boru: 14. a 89. Stromecký.

Rozhodčí: Michal. Diváci: 30.

Nový Bor: Ticháček, Šimoník, L. Broschinský, Devátý, Holubec, Krpata, Vacek, J. Broschinský ml., Sochor, Stromecký, Zlatníček – Skočdopole, D. Blumentritt, Kubeš.