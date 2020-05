V Jílovém zažil postup do krajského přeboru, v roce 2018 také cenné vítězství v krajském poháru. Tým z Děčínska tehdy porazil na penalty silný Most. Přesto brankář Jiří Vosecký toužil po jiném angažmá.

Brankář Jiří Vosecký v dresu Jílového. Aktuálně chytá za Doksy. | Foto: DENÍK/František Bílek

To se mu také podařilo. Před rokem přešel do týmu FK Doksy, který hraje krajský přebor na Liberecku. Díky koronaviru ale stihl jenom půl sezóny. „V Doksech jsem teprve rok. Díky koronaviru vlastně jen půl rok. Vyzkoušel jsem si jen podzim v krajském přeboru na Liberecku. Z mé strany to bylo dobré, podzim jsem vyhráli s dvobodovým náskokem na Višňovou. Máme dvě super hřiště, perfektní partu. I díky práci v Liberci se to vše dalo skloubit dohromady. Uvidíme, co přinese čas a další sezóny,“ konstatoval brankář, který má také zkušenosti z mládežnickými týmy FK Varnsdorf. A s přípravou druholigové celku.