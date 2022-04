„Nechci klukům sahat do svědomí, ale myslím si, že řada z nich utkání prostě podcenila. Přitom Brod na jaře nemá špatné výsledky. My jsme zklamali ve všech řadách. Své si odehrál maximálně Stromecký. Přizpůsobili jsme se hře soupeře, natropili jsme obrovské množství chyb. Vůbec jsme se nedostali do hry, chybělo nám úplně všechno. Byli jsme tam prostě navíc. Doufám, že to bude pro celý tým ta pověstná facka,“ kroutil hlavou Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.

Skalice, jeden z favoritů na vítězství krajského přeboru, se na jaře zasekl. Za čtyři zápasy nasbíral pouze pět bodů, čelo tabulky mu pomalu uniká. Naposledy tým z Českolipska remizoval 1:1 na půdě Lomnice.

„Nevím, co se děje. Ztráta koncentrace, přizpůsobíme se hře soupeře. Lomnice to jenom bouchala dopředu. Nebyl to z naší strany povedený zápas, zase jsme nedávali šance, je to pro nás prostě ztráta. Jeden gól je prostě málo, chyběli nám Kaňkovský s Demkem. Momentálně prostě nejsme v pohodě, tak to je,“ smutně pravil Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Nepovedený zápas má za sebou také Stráž pod Ralskem, která doma nestačila na Višňovou a zaslouženě prohrála 1:4.

„Zápas, který se nám vůbec nepovedl. Předvedli jsme v něm opět podprůměrný výkon, který na zkušeného soupeře nestačil. Utkání se lámalo ve druhém poločase, kdy se náš výkon zvedl a my vyrovnali. Jenže po nastřelené ruce Cermana hosté kopali penaltu, navíc byl vyloučen Mitáč. Pak jsme se pokusili o zázrak, ale zkušený soupeř si vedení pohlídal a přidal další dvě branky,“ hodnotil utkání nespokojený Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.

Lomnice n. P. - Skalice 1:1 (0:0)

Branky: Lábek - Valta (PK). R: Jirák. ŽK: 2:2, 80 diváků.

Skalice: Vosecký - Moravec, Švec, Stejskal, Tschakert, Pečenka (68. Kliment), Hauer (46. Valta, 83. Mysliveček), F. Stejskal (68. Touš), Baťka (80. Stopa), Kulha, Kotek.

Železný Brod - Nový Bor 6:0 (1:0)

Branky: Holeček 2, Kysela, Podzimek, Šefr, Makula. R: Vrtal. ŽK: 2:1, 120 diváků.

Nový Bor: Svoboda M. - Džavík (69. Svoboda F.), Broschinský J.ml., Kubeš, Havlík, Třešňák, Konečný (50.Kalenda), Stromecký (83. Faouzi), Vomáčka, Šimoník, Pokorný.

Stráž p. R. - Višňová 1:4 (0:1)

Branky: Mitáč - Mazánek 2 (1 z PK), Michálek, Beran. R: Kadlec. ŽK: 1:2. ČK: Mitáč (Stráž), 120 diváků.

Stráž: Reitmajer – Hurdes, Košťál, Mitáč, Plíhal (70.Svačinka) – Biedermann, Sedláček, Řezníček (46. Muller), Komárek (73. Šindelář), Mpong - Cerman.