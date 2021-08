Zápas dvou poločasů. Takto hodnotil vítězné utkání proti Višňové skalický kouč Zdeněk Baťka. Jeho svěřenci vybojovali tři body, do ideálu však pořád něco schází. „První poločas byl z naší strany výborný. Měli jsme hromadu šancí, hra byla dobrá, kluci diktovali tempo hry, byli jsme aktivnější než soupeř,“ pokýval Baťka hlavou.

Vedení Skalice 2:0 zajistilo během pěti minut duo Demke – Kaňkovský. „Kaňkovský navíc vzápětí trefil břevno, poločas jsme měli vyhrát výraznějším rozdílem,“ zdůraznil.

Po příchodu z kabin se role na hřišti obrátily. Skalice nezachytila začátek druhé půle, jelikož ve 48. minutě hosté snížili. „Bylo tam hodně nepřesností, málo pohybu. Bylo taky velké vedro. Přesto mohl Stejskal a po něm Pečenka z velkých šancí rozhodnout. Nakonec nás zachránil brankář Vosecký, který parádně vyrazil skrytou a nebezpečnou střelu hostů,“ ulevil si Baťka.

Skalici zatím sráží koncovka, ve dvou zápasech dala jenom tři branky. „Přitom v pátek jsme to pilovali na tréninku, najednou nám to tam přestalo padat. Dokonce to vypadá, že jsme se vystříleli v přípravných zápasech,“ dodal na závěr.

Nový Bor doma sice proti Hrádku dobře začal, na konci bylo v jeho kabině smutno. Domácí proti Hrádku od 6. minuty vedli, hosté ale postupně skóre otočili a nakonec v Boru vyhráli 3:1. „Soupeř zvítězil po naších chybách, které lze přičíst změnám v naší základní sestavě proti minulému zápasu. Na druhé straně musíme vyzdvihnout hru, nasazení i bojovnost a výdrž všech hráčů v tomto horkém počasí, především těch mladých, pro které je to veliká zkušenost pro další fotbalový život,“ nechal se slyšet Jan Broschinský starší, trenér Nového Boru.

Tři body má Stráž pod Ralskem, která tak napravila týden starou porážku v derby, kterou jí uštědřil Nový Bor. Svěřenci Karla Knejzlíka dokázali vyhrát v Sedmihorkách, hrdinou se stal Jakub Kisty, který rozhodl zápas v 89. minutě. „Porážka z prvního kole nás hodně mrzela, strašně jsme to chtěli v Sedmihorkách napravit. Povedlo se. Byl to vyrovnaný zápas. Vše rozhodla akce z pravé strany a následný centr, který v branku přetavil Jakub Kisty,“ usmíval se Ladislav Poncar, klubový sekretář.

Co nabídne třetí kolo? Další derby, Stráž doma hostí Skalici. Nový Bor čeká těžké utkání, jelikož se představí ve Velkých Hamrech, kde bude čekat tamní rezerva.

Skalice - Višňová 2:1 (2:0)

Branky: Demke, Kaňkovský - Dobrovodský. R: Bohatý. ŽK: 5:1, 150 diváků.

Nový Bor - Hrádek n. N. 1:3 (1:2)

Branky: Třešňák - Švejkovský, Polívka (PK), Holeček. R: Matějka. ŽK: 2:3, 100 diváků.

Sedmihorky - Stráž p. R. 0:1 (0:0)

Branka: Kisty. R: Vlk. ŽK: 2:1, 100 diváků.