Fotbalisté Skalice měli pěknou rozlučku s podzimní části. Na domácím hřišti přejeli Desnou 11:0, pětkrát se trefil Frömmel. Svěřenci Zdeňka Baťky tak přezimují o skóre na druhém místě za vedoucím Turnovem.

„Konečně jsme začali dávat branky. Pomohlo nám, že jsme dali rychlé dva góly. Soupeř po změně stran tak nějak rezignoval a my přidali dalších šest branek. Ten výsledek vypadá snadno, ale na hřišti se projevila naše větší fotbalová kvalita. Krásné akce, krásné góly, co víc si můžete přát. Byla to parádní tečka za dobrým podzimem. Jen mě mrzí, že jsme nakonec neměli o trochu více bodů, než Turnov. Uvidíme na jaře,“ hodnotil vše Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Nový Bor podruhé v sezoně zvládl derby proti Stráži pod Ralskem. Po výhře 3:0 z kraje sezony, tentokráte Bor doma vyhrál těsně 2:1. „Na těžkém terénu se hrálo vyrovnané utkání, kde jsme v závěru dokázali se štěstím urvat tři body. Zápas to nebyl moc pohledný, spíše bojovný,“ řekl Petr Stromecký, útočník Nového Boru.

„První gól jsme dali po tečované střele z pravé strany Černého, kdy dorazil míč do sítě Broschinský. Stráž odpověděla Rollem. Ten po naší chybě tečoval míč před našim brankářem a hlavou srovnal. Tři minuty před koncem rozhodl Lukáš Kubeš, když dokázal odražený míč propasírovat za záda Reitmajera,“ dodal Stromecký.

Nový Bor tak přezimuje na šesté místě, Stráž pod Ralskem skončila po podzimní části jedenáctá.

První jarní kolo je na programu 2. dubna 2022.