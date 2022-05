Na jaře trápící se Skalice doma porazila Frýdlant 5:3 a drží v tabulce třetí místo. Pohodové utkání si za stavu 5:0 sama zkomplikovala. „Kluky musím pochválit, hlavně za první poločas. Tam jsme hráli to, co jsme chtěli. Padaly pěkné branky, hráli jsme dobře,“ pochvaloval si Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Po změně stran to chvíli vypadalo na těžký debakl pro Frýdlant. „Dali jsme další dva rychlé góly. Jenže pak jsme asi, pod vědomím jasného vedení, vypadli ze hry. Soupeř dvěma góly snížil a od nás to byla chvilková blamáž. Naštěstí se větší drama nekonalo, ale je to škoda. Za výhru jsme ale samozřejmě rádi,“ dodal Baťka.

„Potřebujeme přežít jaro, než přijde nový trenér. Máme osm zraněných hráčů, to jsem nikdy nezažil, a tak jsme na lavičce měli padesáteletého Kobra a dokonce 53letého Křiklavu… Domácí na nás vlétli, dokonce vedli 5:0, to byl průšvih, ale najednou jsme dostali víc porstoru, snížili a šance jsme měli dokonce minimálně na vyrovnání a ještě sahali po senzaci,“ řekl frýdlantský předseda Martin Budzel.

Podle jeho slov tým navíc nabral manko v zimě, kdy téměř netrénoval. „Nedělali jsme skoro nic, a tak teď budeme rádi za důstojné dohrání soutěže. Budeme muset zapracovat na kondici i posílení kádru. Nejdůležitější teď pro nás budou nadcházející zápasy, kdy máme poslední Hejnice a jedeme do předposlední Desné. Na jaře jme získali jen dva body, a tak už potřebujeme zabrat,“ řekl Budzel.

Nový Bor se oklepával z těžké porážky v Železném Brodě. Povedlo se, doma porazil Rovensko pod Troskami jasně 4:1. „Jsem spokojený, vyhrálo se, hra byla docela solidní. Jenom nechápu to, že to jeden týden tak poděláme a pak zase hrajeme lépe. Asi je to v hlavách. Pomohly nám standardní situace, z toho těžil Broschinský, který trefil hattrick. Všechno dal hlavou. Zranil se nám Šimoník, na druhou stranu dobře zahráli mladí hráči. Tři body bereme, teď nás čeká docela těžký los,“ nechal se slyšet Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.

„Byli jsme hodně oslabení, chybělo pět hráčů ze základní sestavy, nastoupit musel i trenér a pomohli nám také ještě dva dorostenci. Góly padaly po standardkách, dostávali jsme góly z rohu. Trochu nás zašmikli i rozhodčí, měli písknout po faulu v pokutovém území jasnou penaltu. Ale my jsme taky dali Tomášem Bergrem krásný gól. Venkovní zápasy se nám nedaří, musíme se soustředit na ty domácí. Mrzí mě, že nehrajeme ve stabilní sestavě a potýkáme se s docházkou hráčů, protože pak nemůžeme hrát ve stabilní sestavě. Ale to řešíme v Rovensku dlouhodobě. Možností na zlepšení moc nemáme, nejsou hráči, starší skončili, mladým se moc nechce," hodnotil utkání Marek Náhlovský, předseda Rovenska.

Stráž pod Ralskem mohla doma první Turnov překvapit. Nestalo se, domácí prohráli 1:3. „Prohráli jsme, ale se vztyčenou hlavou. My jsme nezvládli první poločas, soupeř byl lepší. Měli jsme zbytečný respekt a přidali jsme k tomu individuální chyby. Po změně stran jsme se zlepšili, snížili a trochu soupeře potrápili. Jen škoda, že Sedláčkův přímý kop vytáhl vyškrábl zákrokem zápasu Binder na roh. Ale jinak hosté vyhráli zaslouženě,“ měl jasno Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.