Jeho tým trápí koncovka. Za šest zápasů dala sice Skalice 12 branek, neproměněných šancí pomalu, ale jistě přibývá. „Zasekli se nám střelci. Těch šancí, co jsme měli proti Lomnici…Ani bych to nespočítal. Nevím, jestli na nás leží nějaká deka, nebo se na nás podepsaly poslední dva zápasy. Výsledek mě samozřejmě moc mrzí,“ smutně pravil.

Lomnice vedla už v poločase 2:0. Oba góly stihla do 26. minuty. „Byli jsme nedůrazní. Při první brance jsme to tam špatně odbránili, hosté to navíc krásně vstřelili. Druhý gól si dáme sami. Utkání se navíc vůbec nepovedlo Valtovi,“ zakroutil hlavou.

Po změně stran ale na trávník vletěla úplně jiná Skalice. Hosté navíc hráli bez vyloučeného Morávka, který šel do kabin už ve 43. minutě. Tschakert bleskově snížil, v 57. minutě Demke vyrovnal. Jenže…

„V kabině jsme si něco řekli, změnili hru a vyplatilo se. Kluci vyrovnali. Jenže pak krajní bek nesmyslně rozehraje do středu hřiště. Přišla ztráta faul deset metrů před vápnem a neskutečný gól hostů. Ještě jsem říkal, že by to musel kopat Ronaldo, aby to trefil. My jsme navíc zahodili penaltu, kterou nedal Kotek. Demke jde dvakrát sám na branku, to samé Stopa. To je pak těžké,“ mávl rukou.

Skalice je v tabulce šestá, na první Turnov ztrácí už devět bodů. „Musíme začít od nuly. Nekoukat se na tabulku, soustředit se jenom na svůj výkon. Turnov je zatím suverénní, na to ale koukat prostě nemůžeme. Horší je, že máme problémy se sestavou. Teď náš čeká těžký zápas ve Frýdlantu. Buď se nakopneme, nebo budeme ještě více dole,“ dodal Baťka.

Skalice u České Lípy - Lomnice nad Popelkou 2:3 (0:2)

Branky: Tschakert, Demke - Dlouhý, vlastní Valta, Lábek. R: Blaschke. ŽK: 4:3. ČK: Morávek (L), 155 diváků.

Skalice: Vosecký - Hauer, Touš (73. Kliment), Valta (34. Stopa), Pečenka (53. A. Stejskal), Tschakert, Švec, Demke, F. Stejskal, Moravec, Kotek.