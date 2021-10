Dvě vítězství slavil i Nový Bor. Ten se v rámci 9. kola postaral o obrovskou senzaci, když doma porazil suverénního lídra z Turnova 2:0. Pro hosty to byla vůbec první bodová ztráta v sezoně. Parta okolo trenéra Jana Broschinského naplno bodovala i v úterý, když na vlastním hřišti porazila Višňovou 4:1. Nový Bor je aktuálně devátý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.