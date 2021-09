Rekordní výhru připsal v sedmém hracím dni Spartak Chrastava, který rozstřílel na domácím hřišti tamní Sokol Doubí naprosto jasně 8:1.

Na dně tabulky je stále českolipská Lokomotiva. Nováček soutěže doma nebodoval, týmu Košťálov Libštát podlehl 0:2.

DOUBÍ – CHRASTAVA 1:8 (0:6)

Spartak rozhodl už v prvním poločase, kdy dal šest branek. Vysokou výhrou upevnil pozici v lepším klidném středu tabulky

„Ten zápas se nám opravdu povedl, předvedli jsme dobrý výkon a oproti některým minulým zápasům jsme dokázali i využít šance. Po poločase jsme už prostřídali a šanci dostali další hráči. Myslím, že můžeme být spokojení,“ řekl chrastavský trenér Marek Tvrzník, jehož tým nyní čeká Krásná Studánka.

PĚNČÍN (LI) – RYCHNOV 4:5 (1:2)

Liberecký Sokol Pěnčín dal doma čtyři branky, ale ani to na bod nestačilo. Zajímavý zápas nabídl devět branek, z toho hned čtyři obstaral ve vítězném týmu Dominik Havlíček. Oba týmy si vyměnily pořadí v tabulce, Pěnčín čeká v dalším kole venku Bílý Kostel.

KRÁSNÁ STUDÁNKA – FC PĚNČÍN (JN) 0:5 (0:1)

Zatím neporažený Pěnčín uštědřil třetí Studánce pět gólů. Svým výkonem potvrdil roli favorita na postup. Potvrdil to i trenér hostů Miroslav Procházka: „Domácí hodně bránili, nemohli jsme se k nim dostat, byli jsme rádi alespoň za jeden gól v prvním poločase. Ve druhém se mi zdálo, že jim dochází kyslík a trochu to otevřeli. Z naší strany byla u nás druhá půle naprosto odlišná, měli jsme spoustu výborných šancí, proměňovali jsme a přidali ještě čtyři góly. Běhali jsme až do poslední minuty. Výborně zahrál Vebr, dal tři góly a ještě měl jednu asistenci. Bylo nás sice jenom třináct, ale odehráli jsme výborný zápas i bez posil, Pelty a Čížka. Obával jsem se, že nám budou chybět.“

MIMOŇ – RYNOLTICE 1:0 (1:0)

Jediná branka rozhodla utkání domácí Mimoně a hosty z Rynoltic. Zařídil jí Patrik Matušek, který se trefil na konci prvního poločasu.

„Zápas bych nejlépe popsal jako velmi náročný. Nepřál nám zdravotní stav našich hráčů, stejně tak jako výkony Rynoltic. Ale odhodlaným přístupem jako jeden tým a velmi dobrými individuálními výkony jsme nakonec utkání zvládli. Na obě strany mohlo padnout několik dalších gólů. Měli jsme i trochu štěstí. Díky tomu se můžeme těšit z menší vítězné série. Je dobře, že na další zápasy se připravujeme v dobré náladě,“ usmíval se Zdeněk Pekař, fotbalista Mimoně.

RUPRECHTICE – BÍLÝ KOSTEL 2:1 (1:1)

Ruprechtice nezačaly šťastně a rychle prohrávaly, když se nádherně trefil Resl. Domácí ale utkání otočili, vítěznou trefu krásně obstaral předseda Michal Viktora.

„Začali jsme špatně, dvacet minut jsme byli prašiví. Pomohlo nám vyrovnání, to bylo šťastné. Tady se náš výkon zlepšil. Soupeř hrál dobře, bojoval, chodil do skluzů. Obětavý výkon. Vítěznou branku trefil krásně náš 44letý předseda Viktora. V závěru jsme mohli přidat další branky, ale totálně jsme zkazili minimálně pět brejků. Teď nás ale čeká hodně těžký los,“ zdůraznil tajemník Ruprechtic Miloslav Cihlář.

Co ostatní výsledky? Poslední Lokomotiva Děčín doma podlehla 0:2 celku FK Košťálov/Libštát. Bělá pak doma porazila Semily 2:1.