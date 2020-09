Vratislavice tak po třech úvodních kolech vstřelily celkem již 15 branek, soupeř z Doks deset.

VRATISLAVICE – DOKSY B 5:2 (2:1)

Hosté postrádali několik hráčů ze základu, ale i tak se dostali po hlavičce do vedení. „Začátek nám vyšel, ale chyby vzadu nás pak stály dva góly. A to i přesto, že jsme měli víc ze hry,“ přiznal hrající trenér béčka Martin Jakša. Vyrovnal rychlý Dědič, který dotáhl sólo do konce a poté míč po rychlém kontru předložil přesně zakončujícímu Zejbrlíkovi.

To zvedlo nejen hostující lavičku, protože se domáhala ofsajdového postavení střelce. Předtím Dědič spálil další šanci. Hodně vzruchu přinesla 44. minuta, v níž se Doksy dožadovaly po velkém závaru u branky penalty za faul. „Doslova tam našeho hráče soupeř přejel. Na stehně měl otisknuto šest špuntů,“ potvrdil Pavel Šťastný z Doks.

Hosté nakonec stihli pět minut po přestávce srovnat na 2:2 a dál šli do útoku. „Domácí jsme dál přehrávali, ale po proměněné penaltě jsme museli všechno vrhnout dopředu. Otevřeli jsme hru a domácí rychlí útočníci měli víc prostoru. A také nás trestali,“ řekl Jakša.

„Zápas se zlomil proměněnou penaltou za faul. Pak jsme dokázali využít dvě brejkové situace. Je pravda, že za stavu 2:2 nás jednou zachránil gólman Havrda,“ uvedl trenér domácích Vratislav Sém.

Ten protivníka pochválil: „Byl kvalitní, dobře kombinoval a byl pro nás nebezpečný až do konce. Nám vyšly gólově brejky.“

Branky: 33., 80. a 87. Dědič, 40. Zejbrlík, 70. Preissler z pen. – 23. Chlumecký, 50. Semík. Rozhodčí: Dytrt, ŽK: 2:2, 100 diváků.

Vratislavice: Havrda – Roubal, Jonák, Zejbrlík, Komárek – Jindra (86. Salaba), Preissler, Žabka, Šidák (55. Strauss)- Marx, Dědič. Trenér: Sém.

Doksy: Vorlík – Jakša (80. Šťastný), Horčík, Vaňátko, Pergl – Balík, Šimon, Semecký, Martínek (50. Beránek) – Semík, Chlumecký.