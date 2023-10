„Vypadá to, že se střílením branek už problém mít nebudeme. Docela nám to klape i v defenzivě. Je potřeba navázat na tohle vítězství i v dalších zápasech,“ dodal.

Druhá kontumace v okrese, soupeř zuřil. Jak bude reagovat vedení klubu?

Nováček od Máchova jezera se potýká s nevyrovnaností svých výkonů. Navíc po debaklu 0:9 na hřišti rezervy Arsenalu přišel v Lípě k další těžké porážce.

„Hrůza, tady není co hodnotit. Nelze nikoho pochválit. Od první minuty jsme neudělali rychlý krok. Je to zasloužený výsledek, domácí hráli s elánem, my jsme na hřišti stáli a skoro i spali. Přitom doma hrajeme úplně jinak. Tohle bylo děsné,“ zlobil se Oldřich Beránek, vedoucí Splavů.

První venkovní vítězství slaví nováček z Lindavy, který přivezl z Hrádku nad Nisou výhru 3:2 nad tamní rezervou.

„Budu se asi opakovat. Začali jsme dobře, měli hodně šancí, ale domácí podržel brankář. Pak nás vysvobodil vlastní gól. Jenže se rozehrálo, Hrádek si vybojoval penaltu a vyrovnal. Od té doby byl do konce poločasu lepší, šel do vedení, my jsme šli navíc po vyloučení do deseti,“ kroutil hlavou Jakub Kohout, fotbalista Lindavy.

Po změně stran to ale tým z Českolipska nezabalil a předvedl parádní obrat. „Ten první poločas nás nepoložil. Naopak jsme se v kabině vyhecovali. Týmovým výkonem jsme to nakonec otočili. Možná nám pomohl i fakt, že to domácí v poločase trochu prostřídali,“ všiml si Kohout.

Lindava se po devíti kolech drží ve středu tabulky. „Jsme spokojeni. Před sezonou jsme takové umístění nečekali. Na druhou stranu těch bodů mohlo být paradoxně víc. Tabulka je našlapaná. Scházíme se na tréninky, hrajeme týmově. Věřím, že do konce podzimu naše postavení v tabulce vylepšíme,“ dodal.

Postavení lídra v západní skupině potvrdil Arsenal Česká Lípa B. Ten doma udolal nebezpečnou Kamenici 4:1, soupeře zlomil třemi góly ve druhém poločase.

„Kamenice první poločase dobře bránila a nepouštěla nás do šancí. Do vedení nás dostal střelou z dálky Adam Černý, ale hosty to nerozhodilo, když do pauzy dokázali vyrovnat,“ řekl Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B.

Po změně stran domácí změnili způsob hry, do vedení je důležitým gólem dostal Karel Kaňkovský. Nejlepší střelec soutěže má na svém kontě už 19 branek. „Hosté hrozili pouze ze standardních situací, tady nás podržel Tonda Kadlec. V závěru to Kamenice otevřela, chtěla body. Dvakrát jsme toho využili a zapsali další body,“ uzavřel vše Kucr.

Šestý zápas v řadě neprohrály Doksy, které nenápadně šplhají tabulkou. Domácí výhru 4:2 nad Novým Městem pod Smrkem klub věnoval Karlu Kapounovi. Vedoucí a předseda tamního celku totiž oslavil 70. narozeniny.

„Lépe ale začali hosté, brzy je po naší chybě dostal do vedení Lukáš Suk. My jsme pak byli lepší, v závěru poločasu jsme během čtyř minut utkání otočili. Ale hosté do pauzy vyrovnali, z dálky se prosadil Kristián Suk,“ popsal úvodní dějství Vladimír Černý z Doks.

Po změně stran už na hřišti nebylo tolik šancí. Doksy šly do vedení v 61. minutě, když se po rohovém kopu Adamíka prosadil hlavou kapitán Čejka. „Pojistka přišla v poslední minutě, kdy hosté vrhli všechny síly do útoku, včetně brankáře. Čtvrtý gól dal tak do prázdné branky Martin Kněžour,“ dodal Černý.