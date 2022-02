„Bohužel jsme zase měli problémy se sestavou. Bylo nás jedenáct, z toho hráli hned tři dorostenci. Herně to bylo určitě lepší, než proti Šluknovu. Ale těžko se to dá hodnotit. Jsem rád, že se to odehrálo,“ pokrčil rameny Karel Knejzlík, kouč Stráže.

Ta doplatila na to, že řada hráčů musela do zaměstnání. „My jsme tým dvanáctkářů. Hrálo se v neděli dopoledne, řada kluků prostě byla v práci. Někdo ještě dává přednost rodině. Pořád lepší, když se nescházíme teď, než třeba v půlce dubna,“ zasmál se.

Další utkání by měla Stráž sehrát v sobotu 26. února na umělé trávě v Heřmanicích proti Mimoni. Výkop je v 19 hodin.

„Sice už se mi hlásili další dva kluci, že nebudou, ale jinak bychom mohli být v lepším počtu. Je to derby, tak by bylo dobré se sejít. Ještě čekáme na návrat jednoho záložníka po zranění,“ dodal Knejzlík.

V zimě je také pilný Nový Bor, který má za sebou zápasy s celky z litoměřického okresu. Po výhře 5:2 nad Lovosicemi (Třešňák, Konečný, Kubeš, Kalenda, Devátý) Nový Bor naposledy remizoval s Litoměřickem 2:2 (Stromecký, vlastní).

„Naše barvy musely vyřešit před zápasem nepříjemnost, kdy k utkání nemohl nastoupit brankář Svoboda, který se v zaměstnání zranil na ruce. Doufáme, že ne na dlouho. Do naší branky se tak po dohodě klubů postavil náhradní brankář hostujícího týmu,“ prozradil Jan Broschinský starší, trenér Nového Boru.

„Hra i samotný fotbal proti Litoměřicku ukázal, že zimní příprava probíhá správným směrem,“ dodal Broschinský.

V sobotu 26. února od 17 hodin hraje Nový Bor v Mladé Boleslavi na hřišti Pastelka proti Dobrovicím.

Přípravný zápas odehrála také Skalice. Ta v předposledním utkání nestačila na dorost Slovanu Liberec U 19, když prohrála 1:4. Naposledy porazila Lovosice 3:1 (Švec, Demke, Baťka mladší). „Výsledek mohl být ještě vyšší, kdybychom v první půlce proměnili další vyložené šance. Jelikož jsme byli kompletní, tak do druhého poločasu naskočili snad osm čerstvých hráčů a to rozhodlo," okomentoval utkání Karel Kaňkovský, útočník Skalice.