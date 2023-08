Skóre už v 9. minutě otevřel Pour, chvilku před koncem poločasu dodal hostům klid Vrabec. Po změně stran se ještě dvakrát trefil Štemberk a bylo hotovo. „Hosté byli jasně lepší, my jsme si vlastně nevytvořili žádnou vylouženou šanci. Bojovali jsme, ale to nemohlo stačit,“ přiznal Ladislav Poncar, domácí sekretář.

Stráži citelně chyběl útočník Radim Věchet. Zkušený fotbalista, který přišel z Dubnice, se v pátek zranil. „Radim nám hodně chyběl, v generálce proti Jilemnici dal snad pět branek. V útoku jsme byli prakticky bezzubí. Teď hrajeme v Novém Boru, tam už snad bude připraven. Chceme tam vyhrát,“ hlásí Poncar.

Trenér Knejzlík o dovolené, ambicích, důchodu a počtu týmů v přeboru

Ten se vzápětí vyjádřil na adresu Pěnčína, který opět patří k žhavým kandidátům na vítězství v celém přeboru. „Chápu, že odmítli divizi, jelikož nemají potřebné zázemí. To my máme zázemí a máme dostatek mládeže. Pokud má Penčín ve svých řadách hráče, kteří prošli Libercem nebo Jabloncem, má velkou výhodu. A je to znát,“ dodal na závěr.

Emil Šafář, kouč FC Pěnčín, ocenil výkon svého mužstva, ale také domácí fanoušky. „Od první minuty jsme to potvrzovali, zápas jsme měli celých devadesát minut pod kontrolou. Domácí měli první střelu na naši bránu až asi v sedmdesáté minutě. Mrzí mě, že jsme měli hromadu dalších šancí a nevyřešili jsme je dobře. Domácí diváci dokonce tleskali našim hráčům za dobré akce, to jsem mockrát nezažil,“ zhodnotil vše Emil Šafář.

FK Stráž pod Ralskem - FC Pěnčín 0:4 (0:2)



Branky: Štemberk 2, Pour, Vrabec. R: Milner. ŽK: 1:1, 200 diváků.



Stráž: Reitmajer - Košťál, Sedláček (56. Biedermann), Sedláček, Vacek, Plíhal, Svačinka (56. Komárek), Mitáč, Špivák, Müller, Křeš (46. Volejník)