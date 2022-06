„Divize je doma,“ mohl být už před týdnem spokojen turnovský trenér Tomáš Nosek, jenž po zimním příchodu u mužstva splnil postupovou misi. Jeho svěřenci zvládli i první zápas poté, co naplnili cíl sezony.

„Nejprve bych chtěl pogratulovat Turnovu k postup. Budu jim v divizi fandit a věřím, že tam udělají solidní výsledek. Tu porážku beru hlavně na sebe, měl jsem tým na tenhle zápas daleko lépe připravit. Dvacet minut jsme hráli dobře, ale dělali jsme velké chyby. Třeba když jsme snížili na 1:3, tak vzápětí přišla minela v rozehrávce, další gól a už se to vezlo,“ zlomeně pravil Zdeněk Baťka, kouč Skalice, která si brousila zuby na první místo.

V posledním kole bude na půdě Višňové bojovat alespoň o to třetí. „Mladší hráči asi neunesli tíhu okamžiku. Je potřeba zjistit, co bylo špatně a v další sezoně to odstranit. Uvidíme. Znovu říkám, že v Turnově beru velký část viny na sebe. Myslel jsem, že náš kádr takhle prohrát nemůže," dodal Baťka.

Střelci se v závěru sezony činili. Šest branek dal rovněž Nový Bor celku Desné, Sedmihorky porazily 5:0 poslední Hejnice. V derby z Liberecka vyzrál Frýdlant na celek z Hrádku nad Nisou 2:0.

„Pohodový zápas, mohli jsme dát klidně i deset gólů. Soupeř mě zklamal. Zahráli si i dorostenci, mrzí mě, že jsme dostali dvě branky. Ale kluci měli chuť a chtěli hlavně vyhrát,“ jsem spokojený,“ řekl po výhře 6:2 nad Desnou Jan Broschinský, kouč Nového Boru.

Stráž pod Ralskem vyhrála v Železném Brodě 3:0, mohla tak slavit vítězství po dvou měsících. „Prodali jsme svou zkušenost, trestali jsme každou chybu soupeře, navíc nám výborně zachytal brankář Reitmajer. Domácí byli na začátku lepší a měli šance, ale přepálili to. Po změně stran jsme měli více sil,“ usmíval se Karel Knejzlík, kouč Stráže.