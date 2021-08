„Jsem spokojený s výhrou. Výkon však ještě nebyl ideální. Ve Stráži je malí hřiště, první poločas byl hodně bojovný, bylo tam hodně osobních soubojů. Sice to vypadalo, že držíme míč, ale domácí nás přimáčkli. Pomohlo jim i hodně rohových kopů,“ vrátil se k úvodu zápasu Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Do vedení šli hosté, když ve středu hřiště vybojoval míč Kotek, posunul ho na Fremla, který byl ve vápně faulován. Penaltu proměnil Kaňkovský. „Bylo to po mojí zbytečné chybě ve středu hřiště,“ zoufal si Jan Mitáč, domácí kapitán.

Právě Mitáč ale do pauzy stihl srovnat. „Stráž se hecla, ztratili jsme míč ve středu hřiště, byl tam od nás veliký nedůraz. Kvůli tomu domácí vyrovnali,“ hlesl Baťka. „V prvním poločase jsme byli lepší, bohužel jsme prostě nedávali šance,“ litoval domácí kapitán.

Po změně stran šla do vedení opět Skalice. „Byli jsme aktivnější, měli šance a dali nádherný gól. Demke zatáhl míč po straně, poslal ho do vápna, kde ho Valta krásně uklidil do šibenice,“ pochvaloval si Baťka.

Pro hosty pak přišla komplikace, Kotek dostal červenou, Skalice dohrávala o deseti. „Jasná červená. Stráž chtěla vyrovnat, ale udeřili jsme my. Domácí brankář chyboval a Kaňkovský dal pohodlně do prázdné. Domácí pak měli náznaky, ale v deseti jsme to ubránili,“ usmál se skalický trenér.

„Po změně stran jsme chtěli přidat na aktivitě, bohužel jsme brzy dostali gól. Měli jsme šance na vyrovnání, ale už jsme to nedokázali zvrátit. Celkově to bylo vyrovnané a bojovné utkání. Myslím si, že rozhodla efektivita Skalice v zakončení,“ dodal Jan Mitáč.

Zatímco Stráž je se třemi body jedenáctá, Skalice je se sedmibodovým ziskem čtvrtá. Navíc se jí zlepšuje střelecká bilance. V prvním zápase dala jeden gól, ve druhém dva, ve třetím tři. Navíc se jí rozehrává střelec Karel Kaňkovský, který v posledních dvou zápasech zaznamenal tři trefy. „Kdyby to takhle pokračovalo, tak jedině dobře. Teď náš ale čeká těžký soupeř. Hrádek má velmi kvalitní tým. To bude celek, který nás hodně prověří,“ dodal Baťka.

FK Stráž pod Ralskem - SK Skalice u České Lípy 1:3 (1:1)

Branky: 33. Mitáč - 26. (PK) a 76. Kaňkovský, 53. Valta. R: Paulus. ŽK: 1:2. ČK: Kotek (Skalice), 200 diváků.

Stráž: Šindelář - Novák (70. Špivák), Cerman, Mitáč, Roll, Biedermann (72. Svačinka), Kisty (79. France), Košťál, Komárek (79. Sedláček), Vacek, Mpong.

Skalice: Vosecký - Hauer, Kaňkovský (80. Stejskal), Kotek, Demke (87. Kazan), Valta, Pečenka, Tschakert, Mysliveček, Kopecký, Frömmel (72. Stopa)