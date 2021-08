„První poločas se nám nepovedl, ve druhém jsme hosty tlačili, ale nebylo nám přáno. Byli jsme natěšení, ale Bor byl nad naše síly,“ stručně pravil Ladislav Poncar, sekretář Stráže pod Ralskem. Po prvním dějství už domácí ztráceli dvě branky. Hosté, které vede trenér Jan Broschinský, byli lepším celkem.

Do vedení je dostal v 10. minutě Třešnák, který dorazil míč do sítě po zákroku brankáře Šindeláře. „Přitom jsme začali ustrašeně, pak se kluci rozehráli. Po první brance jsme byli lepší, vpředu řádil Stromecký. Smekám, takhle dobře jsem ho dlouho hrát neviděl. Bojoval, dostal nakopáno, běhal. Je starší, tak asi začal více přemýšlet,“ smál se Jan Broschinský.

Právě druhou branku obstaral Stromecký, který si poradil se stoperem a obešel i brankáře Šindeláře.

Po změně stran byli domácí více ve hře, kontaktní branka ale nepřišla. „Hráli jsme směrem na hospodu, tam se nám daří. Druhý poločas byl jasně v naší režii, tlačili jsme hosty, ale prostě nám to tam nepadlo. Přišlo hodně lidí, byli jsme natěšení, holt to nevyšlo. Tak nějak jsem tušil, že Bor bude nad naše síly, bohužel se to potvrdilo,“ dodal Poncar.

Zatímco v domácí kabině bylo po porážce ticho, v té hostující bylo plno radosti. „Je pravda, že nás domácí tlačili, ale jenom to nakopávali. Skvěle to vzadu zvládal mladík Havlík, dobře zachytal Svoboda, ale pochvalu zaslouží celá obrana. Třetí branku přidal opět Stromecký, zase to byla paráda,“ usmíval se kouč Nového Boru.

Tomu ale stejně přibyly vrásky na čele. Proč? „Kvůli zranění musel odstoupit můj kluk Honza, Šimoník si natáhl sval. Po tom střídání jsme už nehráli dobře. S výsledkem jsem samozřejmě spokojená, teď nás ale čeká těžký los. Chtěl jsem z prvních čtyř zápasů tak devět bodů, nakročili jsme dobře,“ uzavřel vše Broschinský.

My dodáme, jaký program čeká na oba týmy ve druhém kole, oba nastoupí v sobotu 14. srpna od 17 hodin. Nový Bor doma hostí Hrádek, Stráž pod Ralskem hraje v Sedmihorkách.

FK Stráž pod Ralskem - FC Nový Bor 0:3 (0:2)

Branky: 37. a 70. Stromecký, 10. Třešňák. R: Zitko. ŽK: 2:4. Diváci: 250.

Stráž: Šindelář - Szabo (61. Müller), Cerman, Mitáč, Roll, Svačinka (46. Komárek), Kisty (74. France), Košťál, Špivák, Vacek, Sedláček (46. Biedermann)

Nový Bor: Svoboda - Devátý, Šimoník (83. Kalenda), Burian, Broschinský (70. Dlouhý), Kubeš, Třešnák (63. Skočdopole), Havlík, Džavik (46. Konečný), Burian, Novák.