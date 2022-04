„Prvních dvacet minut jsme byli lepší a měli jsme asi čtyři šance, jednu jsme zužitkovali. Střelecky se nám dařilo hlavně v druhém poločase. Pomohla nám špatná rozehrávka soupeře, ze které náš Marcel Špína vstřelil druhý gól. Jeho bratr Martin dnes výborně chytal v brance, dvakrát nás zachránil od gólu. Lomnice si tolik šancí nevytvořila, sama na bránu nešla. Nejhezčí byl třetí gól Ložka. Poslední dal Falkenberg, ten křižnou střelou upravil na konečný výsledek. Do konce zápasu už se nic nezměnilo, výsledek jsme si uhlídali,“ řekl za Miroslav Kobrle, vedoucí Sedmihorek.

„Máme čtyři zraněné hráče. Za tři kola jsme nevstřelili gól. Trápí nás produktivita. Jeden z gólů byl přímo z rohu. Výkon byl špatný, výsledek odpovídal poměru sil na hřišti. Musíme se z toho brzy dostat. Ale sestupové příčky jsou nám zatím vzdálené,“ podotkl za hosty Zdeněk Baudyš.

Tři body si doma připsalo Rovensko v zápase proti Železnému Brodu, když vyhrálo 2:0.

„V Rovensku se nehrál moc pohledný fotbal. Domácí hráli jednoduše a to na Brod stačilo. Brod držel nad vodou brankář Tkacz. Ve druhém poločase jsme měli více příležitostí. Rovensko moc nehrozilo, ale přesto dalo druhý gól, Hrálo s větším zápalem a zaslouženě vyhrálo,“ řekl za hosty Jaroslav Kletečka.

„Utkání bylo vyrovnané, úvodní gól dal v 18. minutě střídající Mazánek, ten byl na hřišti sotva pět minut. Hostům výborně zachytal gólman. Druhý gól přidal náš výborný střelec Šimek. Brod nás trochu zklamal, čekali jsme, že bude víc tlačit. Pak už jsme si to pohlídali,“ řekl spokojený sekretář Rovenska Marcel Špína.

Ve šlágru kola se zrodila remíza, Skalice se doma rozešla s béčkem Velkých Hamrů smírně 1:1.

„Bod bereme, i když jsme do Skalice jeli pro tři. Nastřelili jsme dvě tyčky a měli čtyři větší akce, ale, bohužel, jsme je nevyužili. Domácí vstřelili gól z jejich jediné šance. Bránili účelně a důrazně,“ konstatoval Rudolf Říha, asistent trenéra Velkých Hamrů B.

Skalice se na jaře výsledkově trápí, navíc se jí nedaří v koncovce. Za tři zápasy dala pět branek.

„Ztráta nás mrzí, ale co naděláme. Za mě to byl vyrovnaný zápas, kterému nakonec ta remíza odpovídá. Nekoukáme se na ostatní výsledky, ale na sebe. V poslední době musím akorát poslouchat, co všechno Skalice dělá, aby postoupila. Tomu se musím smát. Kdo byl na zápase proti Hamrům, musel vidět, že v utkání nebylo absolutně nic v náš prospěch,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Fotbalisté Nového Boru slaví postup do finále poháru.Zdroj: Lucie SvobodováNový Bor sehrál s Frýdlantem zápas krajského přeboru, který byl zároveň semifinále krajského poháru. V Boru se zrodila remíza 2:2, následné penalty zvládli lépe domácí. Na začátku června je tak čeká pohárové finále proti Turnovu.

„Za postup do finále poháru jsme samozřejmě rádi. Ovšem co se týče samotného zápasu, tak jsem z bodu zklamaný. Dvakrát jsme v utkání vedli, ovšem soupeř dvakrát vyrovnal. Myslím si, že jsme prostě měli na tři body. Opět jsme měli menší problémy se sestavou, uvidíme, jak to bude v dalším kole,“ pokrčil rameny si Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru. Ten si připsal vůbec první remízu v sezoně.

Předposlední Desná vybojovala proti Stráži pod Ralskem bod za remízu 1:1. Hostující trenér Karel Knejzlík nebyl s předvedenou hrou svého celku vůbec spokojený.

„Očekávání byla bohužel větší, než předvedená hra. Měli jsme optickou převahu, drželi míč, ale pouze po vápno. Druhý poločas byl naším herním trápením.Na domácí bojovnost jsme bohužel nemohli najít recept. Kupili jsme nepřesnosti a postrádali důraz. V nastaveném čase jsme byli za naši letargii málem „odměněni“, když se za nejistou obranou zjevil domácí hráč, ale Reitmajer nám bravurním zákrokem zachránil alespoň bod,“ hodnotil utkání Karel Knejzlík.