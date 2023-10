Omlazení kádru Nového Boru. A to veliké. Ano, o tomhle už jsme několikrát psali. Proti…

Hosté v první půli dvakrát vedli, domácí ale dvakrát srovnali a měli šance na to, jít do vedení. „Tutovku měl Vacek, Stejskal a právě Lidmila. To byla škoda,“ uvedl Baťka.

FOTO: Arsenal počítal ztráty, přesto doma udolal Živanice

Po změně stran domácím docházela šťáva, čehož hosté z Pěnčína využili a třemi zásahy rozhodli o zasloužené výhře.

„Rozdílovým hráčem byl Díl, který skvěle zahrával standardní situace. Dal hattrick a na další dvě branky přihrál. Pěnčín má opravdu kvalitní kádr, není tak překvapením, že hraje o první místo. My se ale nevzdáváme a věříme, že se tomu čelu tabulky zase přiblížíme. K zápasu přispěl i velmi dobrý výkon rozhodčích,“ dodal Zdeněk Baťka. Jeho Skalice je aktuálně na sedmé místě.

To FC Pěnčín se bodově drží prvního Hrádku, který má o chlup lepší skóre.

„Výhry si opravdu moc vážím. Někteří z hráčů měli dnes jiné povinnosti. Taky se nám v týmu rozjela viróza, díky ní nám vypadli tři lidé, takže ze základu chybělo pět hráčů. K tomu se přidala ještě nějaká malá zranění. Měl jsem z toho trochu obavy,“ řekl Emil Šafář, kouč vítězného Pěnčína.

Začal jako stoper, teď může být Haluška novou brankářskou nadějí Nového Boru

Ten přiznal, že první poločas nebyl podle jeho představ. Po změně stran to už byla z pohledu Pěnčína silnější káva.

„Vrátili jsme se k naší hře, dominovali a byli výrazně lepší. Zápas rozhodl jednoznačně Honza Díl, který dal tři góly a ještě měl dvě nahrávky. Dneska to byl jeho den. Musím ho pochválit,“ zdůraznil Šafář.

„Za výkon a hezké góly chválím všechny hráče. Divákům se muselo utkání líbit. Jedeme dál. Zatím si vedeme dobře, máme jen jednu zbytečnou remízu z Frýdlantu,“ dodal na závěr spokojený trenér FC Pěnčín.