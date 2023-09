„Do zápasu jsme vstoupili dobře, jenže jsme vzadu dělali hloupé chyby. Bylo tam spoustu nepřesností, jednou nás za to Lomnice gólově potrestala. Ale šance jsme taky měli, bohužel je kluci zahazovali. Dobře jsme jim rozchytali brankáře,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice, který si odpykal jednozápasový trest za vyloučení v minulém kole na hřišti Stráže pod Ralskem.

Po změně stran přišla pro Skalici v 53. minutě komplikace. „Přišlo hloupé a nešťastné vyloučení Kopeckého. Když pak Lomnice dala z náhodného rohu druhou branku, vypadalo to s námi špatně,“ přiznal.

Jenže Skalice ukázala velkou bojovnost, zápas nezabalila a soupeře tlačila i v deseti. „Kluci ukázali velkou morálku. Po krásné standardce hlavou snížil Dan Kliment. Už předtím tam ale byly obrovské šance od Lakatoše, Stejskala nebo Musílka. Vyrovnání tak přišlo v nastaveném čase, kdy Lakatoš proměnil penaltu. Bod nakonec musíme brát, ale před zápasem jsem chtěl všechny tři. Tým opět ukázal velký charakter, ocenili to i diváci. K vyrovnání hodně přispěli střídající hráči, ukázalo se, že jestli chcete hrát v tabulce nahoře, musíte mít široký kádr. Teď hrajeme ve Frýdlantu, který je na koni. My snad budeme konečně kompletní, jelikož teď chyběli Baťka, Pečenka, Tschakert nebo Stopa,“ uzavřel vše Baťka.

„Bod ze Skalice je určitě dobrý. Vedli jsme 2:0, domácí šli do deseti. A když neudržíte proti deseti dvoubrankové vedení, tak to není dobré. Před zápasem bych to bral všemi deseti. Dostali jsme gól z penalty v nastaveném čase. Ale jsme spokojení. Příště máme doma pro nás nepříjemného soupeře, přijedou Sedmihorky," stručně pravil Zdeněk Baudyš, vedoucí Lomnice.